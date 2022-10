Bagárová a Cristovao si k sobě opět našli cestu: Po 11 letech hlásí návrat

Zdroj: Profimedia

Dávno jsou pryč časy, kdy zpěváci Monika Bagárová a Ben Cristovao tvořili jeden z nejkrásnějších párů českého šoubyznysu. Nyní se ale dali opět dohromady. Přestože jde podle jejich slov jen o spolupráci, fanoušci si na základě společné fotky, ze které vyzařuje radost, udělali vlastní obrázek.

Monika Bagárová a Ben Cristovao jsou opět spolu, tedy alespoň po pracovní stránce. Oba na svých sociálních sítích zveřejnili dva společné snímky, na kterých jsou zachyceni při práci ve studiu. „Po 11 letech děláme na songu,” uvedli k fotografiím, na kterých se oba od ucha k uchu usmívají. Jenže za jejich radostí je podle fanouškům něco víc než jen spolupráce a přátelství.

Stará láska nerezaví

„Nevím proč, ale hned, jak jsem vás viděla spolu na fotkách, videu, něco mi říká, že to možná znovu zajiskří. Jak se říká, stará láska nerezaví, a teď jsou i starší, rozumnější celkově. Moc by k sobě pasovali,” rozplývala se jedna z fanynek. „Tam cítím nějaké srdíčkové vibrace,” přidala se rychle další. „Vám to stejně nejvíc spolu slušelo,” zaznělo ještě v komentářích. A spolupráce udělala radost i spoustě známých osobností. Potěšení ze spojení této dvojice vyjádřili například Majk Spirit, Adam Mišík anebo třeba nejlepší kamarád Bagárové, Jan Bendig.

Velká láska

Monika Bagárová a Ben Cristovao se seznámili v roce 2009, když oba působili v historicky první řadě Česko Slovenské SuperStar. Přestože na vítězství v soutěži ani jeden z nich nedosáhl, odnesli si z ní obrovskou základnu fanoušků a také lásku. Po skončení show Monika a Ben tvořili pár tři roky. Rozešli se v roce 2012. „Myslím, že si každý z vás zaslouží vědět, že s Benem už spolu nejsme. Rozešli jsme se v dobrém a dál spolu budeme spolupracovat,” rozesmutnila tehdy Monika Bagárová své příznivce na Facebooku.

Jenže o žádné další spolupráci nebylo vidu ani slechu. Vzhledem k tomu, že se dvojice společně neobjevovala na veřejnosti, mnozí měli pochyb i o jejich přátelství. Jak je ale zřejmé z jejich nejaktuálnějšího snímku, hudebníci k sobě mají stále velmi blízko.