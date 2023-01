Ben Cristovao se konečně přiznal: Přímo před Bagárovou potvrdil dávné spekulace

Zdroj: Profimedia

Když Ben Cristovao v roce 2017 nazpíval píseň s názvem Poslední, drtivá většina jeho fanoušků měla jasno v tom, že zpěvák zpívá právě o své dávné partnerce Monice Bagárové. A to také po letech přiznal. Přímo před Monikou.

Když se Ben Cristovao a Monika Bagárová dali v roce 2009 dohromady díky účasti v SuperStar, fanoušci jejich lásce nesmírně fandili. Zamilovaná dvojice několik let působila opravdu šťastně, v roce 2012 ale přišli s tím, že jejich vztah dospěl do svého konce a nadále zůstávají jen přáteli. Příznivci dvojice si ale i po letech zůstávají jisti, že mezi Benem a Monikou nějaká jiskra stále ještě je.

#tiktok|

Společná píseň

Ve chvíli, kdy pak v loňském roce Ben a Monika oznámili, že pracují na společné písni pro její album Silnější, vzbudili tím obrovský poprask a někteří dokonce věřili, že se k sobě vrací. Skladba s názvem Něco víc sklízí obrovský úspěch, jenže na obnovení lásky mezi populárními zpěváky to rozhodně nevypadá. Není žádným tajemstvím, že Monika Bagárová už nějaký čas po rozchodu s Makhmudem Muradavem tvoří pár s podnikatelem Leonardem Lekajem. Přesto Benovo nové video na sociální síti TikTok opět vzbudilo mnoho otazníků.

Poslední

Ve videu Ben sedí u stolu s Monikou, která úplně nevěnuje pozornost tomu, co zpěvák dělá. Ben mezitím otevírá pusu na svou píseň z roku 2017 s názvem Poslední, u níž fanoušci dlouho spekulovali, že je právě o Monice. „Vždycky jsem doufal, že to budeš zrovna ty, budeš ta poslední. A dřív jsem štěstí hledal jinde, vím, že tys čekala moře dní,” zpívá Ben v písni. „Neví, že jsem lipsyncoval tenhle song, ale vím, že to pochopí správně,” napsal ještě zpěvák k videu.

„Věřím, že jednou ještě budou spolu,” znělo pak v komentářích. „Mezi vámi je hrozný vibe,” napsala další z uživatelek. „Jde vidět na vašem chování a postoji k druhému, že to ještě není konec,” stojí v další reakci. Otázkou ale zůstává, zda se velký sen posluchačů Bena a Moniky vůbec někdy stane skutečností.