Ben Cristovao slaví konec pandemie: Jak v těžké době udržoval kontakt s rodinou?

Oblíbený zpěvák Ben Cristovao se pochlubil, jestli se také zapojil do Sčítání lidu, a promluvil o tom, jak trávil čas v období pandemie.

Proč má podle vás smysl pořádat každých deset let sčítání lidu?

Určitě to důležité je, sám za těch 10 let jsem úplně někde jinde. Je super, že se povedlo převést to do online prostředí a ušetřit dost papíru ? I když první víkend docela s webem zalomcoval, teď už to probíhá v pohodě a zabere to fakt jen pár minut. Takže znovu říkám, najděte si chvilku a vyplňte.



Jaký byl důvod pro vaše zapojení do osvěty ohledně Sčítání?

Protože mě samotnýho zajímá, jak se tady teď vlastně máme. Tahle doba je dost výjimečná a všichni víme, že je to hodně těžké období. Sčítání nám pomůže zjistit, jaký dopad to na nás jako společnost opravdu má. Které sektory jsou zasažené nejvíc a kde se naopak třeba daří. Asi nechci působit jako nějaký vážný mentor a ukazovat na lidi „hele prosimtě, buď zodpovědnej a dělej to a to“. Sami vidíme, jak to teď funguje se všemi nařízeními a zodpovědnosti kladené na lidi je už hodně a už dlouho. Spíš bych chtěl říct svým zapojením prostě to, že mi to přijde důležitý a zajímavý, a protože to není nic časově náročnýho, budu rád, když se každej zapojí.



Jen na Instagramu vás sleduje skoro 800 000 lidí. Jaký je "klíč k úspěchu"?

Snažím se být na sítích opravdovej Ben, takovej, jakej jsem v reálu. Moc to neučesávám a snažím se ukázat na témata, co mě zajímaj, i když mi třeba ubíraj na popularitě. Udržitelnost, veganství, myslet na víc než jen na sebe. Ani na sítích ale nejsem nějakej mentor, jen prostě ukazuju cestu a dávám vědět, že to jde jinak. V jídelníčku, v životě.



Jak se zaměstnáváte během pandemie?

Naštěstí mám práce dost, a to třeba díky Eurovizi, která se má uskutečnit v květnu v Rotterdamu, kde budu reprezentovat Českou republiku. Na konci loňského roku jsme taky zrealizovali projekt, co jsem měl dlouho v hlavě, JENTAK sessions. Jejich první řada se uskutečnila v osamocených kulturních halách a klubech, s druhou řadou, která teď vychází, jsme se přesunuli do areálu Pražské tržnice v Holešovicích. Tam jsme natočili záznam songu Pojď ke mně blíž s Miraiem Navrátilem, Pápá s producentem fiedlerski, Máma říkala s hills 97 nebo teď naposledy Nic není nastálo s Davidem Kollerem. Mám z toho ohromnou radost, jsou to akusticky pojaté skladby a mají parádní atmosféru.



Jaké máte plány na následující týdny, měsíce?

Myslím, že tahle doba nás krásně vycvičila v tom, že je lepší neplánovat a žít přítomným okamžikem. Tím se řídím, neupínám se na to, co bude, nebo co mohlo být. Raduju se z toho, co zažívám díky rodině, kamarádům, práci, kterou miluju.

Jakým způsobem jste v době pandemie udržoval kontakt s rodinou?

Jedinou možnou cestou, kterou to šlo a to videohovory. Volali jsme si často i se sestrou, která bydlí v LA. Teď už je naštěstí tahle doba pryč a doufám, že se i sestrou brzo uvidím.

Mohl jste se přes lockdown nějak věnovat sportu? Jak?

Už před časem jsem si zařídil prostor, kde mám nahrávací studio a gym zároveň. Mohl jsem tam tak chodit a trénovat různá balanční cvičení a další cviky, abych zůstal ve formě. Na klasické tréninky se sparing partnerama to samozřejmě nemělo, ale jsem rád, že jsem se mohl věnovat alespoň tomuhle.

Máte nějaký tip na cvičení doma?

To je těžké říct takhle obecně, každý jsme jiný, každý potřebujeme něco jiného. Určitě ale doporučuju se každý den ráno i večer protáhnout, klidně jen na pár minut. Na stretching se hodně zapomíná, ale svaly vám budou vděčný. Samozřejmostí by mělo být, že se protáhnete na pár minut vždycky před i po sportovní námaze.