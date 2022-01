Ben Cristovao dostal výprask páskem, z děsivého rituálu si odnesl několik modřin

Zdroj: Profimedia

Zpěvák a influencer Ben Cristovao toho v poslední roce zvládnul mnoho. Kromě toho, že vydal novou desku a otevřel veganské bistro, získal také fialový pásek v brazilském jiu-jitsu. Kdo by si pomyslel, že jej další učenci ocenili potleskem či podáním ruky, ten by se šeredně pletl. Ben Cristovao od každého z nich totiž dostal výprask.

Poprvé na sebe upozornil svou účasti v první řadě show Česko Slovenská SuperStar, kde skončil na sedmém místě. Právě z této řady patří dodnes k jedněm z nejznámějších tváří a hudbě se i nadále aktivně věnuje. V letošním roce vydal své další album s názvem Jentak. Na Instagramu má více jak 800 tisíc sledujících a věnuje se spoustě projektům. V době pandemie také otevřel veganské bistro. Ben Cristovao je zkrátka mužem mnoha talentů. Kromě pracovních úspěchů se dočkal i velkého ocenění ve svém oblíbeném brazilském jiu-jitsu. Tam totiž získal od svého mistra fialový pásek.

Bolest jako oslava

Každý, kdo získá fialový pásek, musí však podstoupit jakýsi rituál, který na první pohled vypadá velmi děsivě. A také bolestivě. Ostatní učenci bojového umění totiž člena zpráskají svými pásky. „Je to taková divná forma užití, ale něco na tom, když víte, že každá ta rána znamená ‚Hej, fakt se to děje, fakt jsi fialový!’ je. Vnímám to,” nechal se slyšet zpěvák v rozhovoru pro DVTV.

A Ben Cristovao po rituálu skutečně neměl jen fialový pásek, ale také fialové modřiny po celém těle. Případné zájemce o učení se jiu-jitsu tímto rituálem možná vyděsil. Dodal ale, že ne v každé akademii se právě tento rituál po získání fialového pásu praktikuje. „Ne každá akademie to takhle má. To záleží, jakou mají tradici. Každá akademie má svého mistra, který podědil po svém mistrovi jiný způsob, jak se to oslavuje. Ten náš mistr je takový tvrdší,” prozradil zpěvák a influencer s úsměvem.

Odvážný krok

Ben Cristovao se také naplno vrhnul do podnikání, které se mu úspěšně daří držet dodnes. A to i navzdory tomu, že své veganské bistro otevřel přesně v den začátku celosvětové pandemie koronaviru. Jak zpěvák uvádí, nejde ani tak o restauraci jako spíše o výčep. Hosté si tak mohou dát pivo a k tomu nějakou veganskou hospodskou lahůdku. V nabídce nechybí utopenci anebo smažené řízky rostlinného původu.