Ben Cristovao to s ženami umí, podlehly mu božská Bagárová i nestoudná Kasanová

Pohledný, sympatický a originální zpěvák čokoládové pleti Ben Cristovao slaví 35. narozeniny opět sám, bez ženy. Nejen, že je už delší dobu single, ale navíc by si prý přál rodinu, jen narazit na tu pravou. S jakými kráskami mu to prozatím nevyšlo?

Zpěvák Ben Cristovao nemá o krásné ženy nouzi. Nejedna by se chtěla stát jeho přítelkyní a udělala by pro to cokoliv. Jak je ale vidět, Ben má zálusk opravdu jen na ty nejlepší kousky, tudíž u něj sítem jen tak nějaká partnerka neprojde.

Aby také ne, když měl v posteli takové dvě sexy dračice, jako jsou zpěvačka Monika Bagárová nebo vítězka Miss Czech Republic Kateřina Kasanová.

S Bagárovou Ben randil v letech 2010 až 2012 a s Kateřinou v roce 2018. Co a s kým dělal Ben v mezičase se neví, tudíž se samozřejmě vyrojila celá řada spekulací. Mezi nimi bylo i odhalení, že není Ben Cristovao na holky. Pravda bude ale asi spíš taková, že se prostě jen Ben nerad se svým soukromím svěřuje a raději si ho hlídá.

Obyčejný chlapec z Plzně s neobyčejnými sny

Cristovao se narodil 8. června 1987 v Plzni české matce a otci z Angoly. Byl celkem obyčejný chlapec, který rád zpíval, tancoval a sportoval. Pak ale přišel rok 2009 a on se přihlásil do SuperStar, a i když nevyhrál a porota ho často kritizovala, tato soutěž mu změnila život. Seznámil se díky ní s těmi správnými lidmi, natočil desku a začal na sobě opravdu pracovat. Jeho snaha se vyplatila, protože Ben nyní patří mezi nejuznávanější, nejoriginálnější a nejprogresivnější umělce u nás.

Kromě zpěvu a tance Benovi zůstala stále záliba v bojových a adrenalinových sportech. Také se stará o práva zvířat a je hrdým veganem. Naše planeta mu není lhostejná, tudíž se i na sociálních sítích snaží edukovat mladé lidi, jak by se měli chovat k přírodě.

Vzhledem k tomu, že Ben je sám o sobě velký hezounek, ani jeho přítelkyně na tom nebyly jinak. Rok po soutěži se dal dohromady s kolegyní ze SuperStar Monikou Bagárovou, která byla v té době velmi mladinká. Ben byl její první láska, kluk i milenec. Pár spolu byl krásné dva roky, pak se ale jejich cesty rozešly. Monika si přála mít Bena jen pro sebe a ten se chtěl bavit.

Ben si pečlivě střeží své soukromí

O dalších vztazích či úletech pak nebylo dlouhou dobu slyšet. Ben si pečlivě hlídal své soukromí, tak nikdo nevěděl, koho si bere domů a kdo mu tam zahřívá postel. Dokonce se spekulovalo, že je zpěvák na kluky a vztah s Bagárovou byla pouze zástěrka. Ostatně, nebylo by to poprvé, kdy by zpěváci tajili svou orientaci a ukazovali se se ženami, i když by doma měli partnera, kterého by na veřejnosti raději nazývali manažerem. Své o tom ví například Benův kolega z první řady SuperStar.

Pak ale přišel rok 2018 a Cristovao všem vytřel zrak, když se začal stýkat s vítězkou Miss Czech Republic Kateřinou Kasanovou.

„Kateřinu znám, je to super kámoška a je moc milá," nejprve pro Blesk mlžil zpěvák, který nejspíš nechtěl zklamat fanynky. Jenže Kateřina jejich vztah přiznala, nebylo tedy o čem pochybovat. Bohužel ani tento vztah nevyšel a nyní je Ben opět sám. Jak říká, rád by založil rodinu, ale nechce tlačit na pilu.

"Neřeším rodinu tak, abych ji měl. Podle mě není dobrý přístup to, že někdo hledá někoho, jen aby měl rodinu. Spíš jsem trpělivější s tím hledáním toho člověka, s kterým bych si rodinu chtěl založit. Nevzdávám to a pořád se na to těším," prozradil nedávno pro aktualne.cz.