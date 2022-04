Máme k sobě hodně blízko, a to nejen co se dušičky týče, říká Bendig o Bagárové

Zdroj: Profimedia

Roupama už asi neví, co dělat. Zpěvák Honza Bendig a jeho partner Lukáš se objevili v oblíbené reality show Výměna manželek. Jak pro kafe.cz prvně jmenovaný prozradil, dost si účast užíval.

„Když mne s tímhle nápadem oslavila televize Nova, tak jsem byl tak trošku zaskočen. Docela dlouho jsem uvažoval, zda říci ano, protože musím přiznat, že jsem se obával, i když tenhle pořad znám a mám rád, co mě bude čekat. Docela jsem si třeba nedokázal představit, že dostanu na starost dvě batolátka dvojčátka a s lehkou hrůzou si říkal, co budu s nimi dělat. Ale nakonec jsem dostal skvělou rodinu a nelituji svého rozhodnutí. Naopak, byl jsem rád a líbilo se mi to,“ prozradil Honza.

Výměna manželek ovšem není procházkou růžovou zahradou, člověk se musí snažit, být ve všech směrech aktivní a nestát, jak se říká, tiše v koutě. Byla to dřina?

„No samozřejmě, že jo. Musím smeknout klobouk před všemi maminkami, že veškerou náročnou práci v domácnosti zvládnou. Když už se něčeho podobného jako je Výměna manželek zúčastníte, musíte makat naplno a snažit se, takže ani já jsem nebyl výjimkou a jel ve všech činnostech naplno,“ uvedl zpěvák.

Jak známo Honza tvoří pár s přítelem Lukášem a oběma jde podle nejrůznějších drbů o to, aby jejich domácnost byla co nejlepší a domácí práce a péče o téměř rodinný krb je jim vlastní. Byly i tyhle činnosti dobrým tréninkem před účastí v pořadu?

„Samozřejmě. Víte, já mám rád, když se vracím z koncertu domů, aby bylo uklizeno, čisto a nečekal mě bordel. O to se snažíme oba a nedělá nám problémy uklízel a počišťovat si naše bydlení. Umývat záchod, cídit koupelnu, zametat, stírat prach a všechny možné další nezbytnosti prostě zvládáme a nic nás nepřekvapí. Máme to oba tak nasměrované a péče o krb, jak říkáte, nám nedělá problémy,“ vysvětlil Bendig.

Jste pár a ve dvojici je třeba podělit se o nezbytnosti. Jak to máte zařízeno u vás?

„Tak například já denně vytírám podlahu, skoro každý den drandím po bytě s vysavačem, myju a utírám nádobí, prostě žádná činnost v tomhle směru mně není cizí. A můj Lukáš? Ten také nezahálí. On má na starosti celou zahradu, takže pleje, zalévá a zkrášluje vše, co je potřeba. Kdybych to měl zkrátit, tak já pečuji o to, co je v domě, on se stará o naší domácí přírodu,“ přiblížil domácí práce Jan.

Člověk ovšem nežije pouze koncerty, účastí v show, ale i životem se svými přáteli a Honzovou největší kamarádkou je Monika Bagárová. Jak funguje tenhle vztah?

„Jak jinak, než skvěle. Máme k sobě hodně blízko, a to nejen co se dušičky týče, ale bydlíme i blízko sebe. Monika a její partner zápasník MMA Makhmud Muradov jsou fajn parťáci a mám je rád. Nechci jim do toho moc kecat, ale jak je oba znám a vidím, po problémech, kterými si prošli, tak perspektivně bych viděl jejich vztah na trvalý,“ dodal na závěr svého povídání Jan Bendig a jelikož jsme ho zastihli na narozeninové party crepérie Waf-Waf, s chutí se nechal sladkostmi nakrmit od své pohledné spolustolovnice.