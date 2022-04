Jan Bendig o Monice Bagárové a vztahu s Muradovem: Doufám, že už se to nestane

Zdroj: Profimedia

Jan Bendig je nejbližším přítelem Moniky Bagárové a byl to právě on, kdo byl zpěvačce oporou v těžkých chvilkách po rozchodu s Makhmudem Muradovem. Bendig tvrdí, že krátká pauza oběma prospěla a tentokrát už dvojici nic nerozdělí.

Jan Bendig a Monika Bagárová se spolu přátelí již od dob své účasti v Superstar a jejich pouto vydrželo dodnes. Když se zpěvačce loni na Vánoce rozpadl vztah s Makhmudem Muradovem, hledala podporu u svého kamaráda Honzy, který je navíc i jejím sousedem.

Podle Bendiga krátký rozchod Bagárové i Muradovovi velice prospěl a jejich vztah ještě utužil.

Být vrbou slavné hvězdy ale prý mnohdy nebylo jednoduché, na zpěváka čekali každý den před domem paparazzi.

Monika je silná, zvládla to na jedničku

"Díky Bohu, že se už ta situace kolem Moniky uklidnila, já jsem se bál i chodit před barák, jelikož tam pořád byli novináři. Pro jistotu jsem se vždycky hezky oblékl, kdybych byl na nějakých fotkách, ale naštěstí jsem nebyl," řekl se smíchem Expresu Honza Bendig který bere tuto stinnou stránku slávy své kamarádky s humorem.

"Určitě jsem jí byl velikou oporou. Pro nikoho taková životní situace není jednoduchá, ale ona to zvládla na jedničku a i kdyby se mělo stát do budoucna cokoliv, tak ona je v tomhle strašně šikovná a zvládla by to, protože je silná," pěje zpěvák na Bagárovou samou chválu.

Bendig se také vyjádřil k návratu Makhmuda Muradova do života Moniky Bagárové

Mach není špatný člověk

"Já mám Macha rád a vím že on není vůbec špatný člověk. Je to dobrej kluk. Hlavně spolu mají dceru a myslím si, že všechno špatný je k něčemu dobrý. V jejich případě tedy rozhodně. To, že byli chviličku od sebe jim ten vztah okořenilo. Oba si leccos uvědomili a jsou teď určitě šťastní," řekl Jan Bendig výše zmíněnému webu.

Zpěvák prý věří, že už se podobná situace nebude opakovat a Bagárová s Muradovem budou spokojeně žít jako dvě hrdličky.

"Já jim to moc přeju a doufám, že se už nic takovýho nestane," uzavřel.

Bagárová je šťastná, že má svou rodinu opět kompletní