Znovu dvacítkou? Benešová se na výročí svatby s Matonohou nechala omladit

Zdroj: Profimedia

Lucie Benešová a Tomáš Matonoha patří k nejstabilnějším párům českého showbyznysu. Manželé letos oslaví společných devatenáct let a herečka dala svému drahému netradiční dárek v podobě plastické operace.

Lucie Benešová si k devatenáctému výročí svatby s Tomášem Matonohou pořídila omlazení obličeje. Herečka se plastikou víček pochlubila na svém Instagramu.

"Odhodlala jsem se společně s mojí kamarádkou Dášulou na ufiknutí víček, páč chceme být věčně mladé a hlavně krásné do toho roku 2022. Zákrok má výhody v tom, že se teď pár dní nemusím vůbec líčit a i přesto mám parádní modrý stíny a vypadám jako sexy Egypťanka. No sexy hahaha, to asi moc ne. Snad mě pak poznáte. Končím s psaním, mám to zakázané od pana doktora a přeji hezký a mladistvý večer," napsala Benešová k fotce těsně po zákroku.

O pár dní později se ozvala hvězda s dalším pokrokem. "Dnes je to třetí den po víčkách a vyrážím poprvé mezi lidi a už jsem si namalovala i pusu, bez ní ani ránu. Jsem jako špionka nebo filmová hvězda v utajení," okomentovala Lucie s humorem sobě vlastním.

Lucie Benešová je pár dní po operaci

Nečekaná panika na sále

Ačkoliv byl zákrok prý naprosto bezbolestný, Lucie Benešová doporučila sledujícím vzít si před operací raději lék na uklidnění. Sama totiž na sále pocítila nečekaný stres.

"Odpovím vám najednou na vaše časté otázky týkající se operace očních víček. Takže: operace opravdu nebolí, snad jen umrtvovací injekce malinko. Ani druhý den nebolí, jen se hůř spí, protože musíte ležet na zádech, ideálně v polosedu. Zákrok trvá cca 40 min a dělá se v lokální anestezii, umrtví vám injekcí jen očka. Osobně doporučuji si vzít před zákrokem něco na uklidnění, trošku jsem nečekaně panikařila, když jsem si na sále při zákroku vše představila zvenku a chtěla okamžitě odejít domů. Jo a můžou se vám udělat modřinky, ale zmizí," popsala herečka na svém Instagramu.

Během operace hvězdu prý přepadl stres

Nebyla to láska na první pohled

Podle Lucie Benešové to s Matonohou nebyla láska na první pohled. "Tenkrát ho tady v Praze nikdo neznal, já jsem ani neuměla vyslovit jeho jméno. Během natáčení Muže, kterého všichni chtějí, jsem si ho moc nevšímala. Vnímala jsem ho jako kolegu, ale jako na chlapa jsem se na něj nedívala," přiznala v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

"Po dotočné mi Tomáš zavolal a pozval mě do Brna. Byla jsem tehdy mimochodem pověstná tím, že jsem měla k Brnu averzi. Ale Tomáš měl opravdu neuvěřitelnou přípravu. Testoval, co mám ráda. Nejdříve mě vzal na pivo. Pak zjistil, že ho nepiji. Nakonec jsem tam zůstala pět dní," zavzpomínala čtyřnásobná maminka na začátky vztahu.

Tomáš Matonoha přirovnal vývoj manželství k situaci na dálnici D1. "Aby se dobře jezdilo, chce to permanentně a donekonečna rekonstruovat. Některé úseky občas drncají, ale když se to opraví, tak se zase dalšího půl roku jede skvěle," vysvětlil herec s tím, že než se oženil, žil dlouhých dvanáct let v Brně jako starý mládenec.

Benešová se omlazujícími zákroky netají