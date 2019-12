Extrémy Bereniky Kohoutové: Starší manžel, utajený milenec a neposedné touhy

Těhotná Berenika Kohoutová je rodilá Pražačka, její maminkou je Irena Obermannová, slavná spisovatelka, a její otec muzikant Daniel Kohout. Od pěti let už zpívala v proslulém sboru Bambini di Praga, v sedmi letech přešla do Dismanova rozhlasového souboru. Odtud přešla k dalšímu projektu a to do seskupení OLDstars, tvořili ho převážně absolventi Dismanova souboru.

Od dětství hrála v divadle, v roce 2007 se dostává před kameru v televizní pohádce Tři srdce, kde hrála princeznu Jasu. Mnoho lidí ji má ale také zafixovanou jako tu, co se ráda ukazuje nahá na Instagramu. Téměř každé její foto vyvolává kontroverzi a dohady…