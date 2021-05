Kohoutová přecenila své síly: S dítětem už není natáčení Tváře žádné hopsasa

Herečka, zpěvačka, rebelka a dcera slavné spisovatelky, Berenika Kohoutová, před čtyřmi lety vyhrála show Tvoje tvář má známý hlas, proto považovala za výzvu, se tam po letech vrátit. Zapomněla ale, že už má rodinu a vše tak bude organizačně mnohem náročnější než poprvé.

Když v roce 2017 Berenika Kohoutová vyhrála oblíbenou televizní show Tvoje tvář má známý hlas, asi ji nenapadlo, že se do ní po čtyřech letech opět vrátí soutěžit. V současné řadě ale vystupují ty největší legendy z předchozích ročníků, produkce tedy oslovila i ji.

Berenika neváhala a na pódium se vrátila. Bohužel však nedomyslela, že má doma roční dcerku a musí tedy natáčení skloubit se staráním se o ni. Malá Lola je ale naštěstí hodné dítě a a Berenika to nakonec zvládá.

Před čtyřmi lety si ale jistě účast v Tváři užívala víc, což sama přiznala pro Blesk.cz.

"Jsem v jiné situaci než před lety, přece jen mám roční dítě, takže jsem měla trochu obavy, jestli to časově zvládnu. Došlo mi, že už to asi nebude takové hejsa a hopsasa jako poprvé, že to bude o něco víc práce, kterou si budu muset dobře zorganizovat."

Náročnější období

Nyní už má část show za sebou a zdá se, že to dá a nabitý program na jejích výkonech není znát. Prý se sice jedná o náročnější období, rozhodně to Berenika nehodlá ale vzdát.

Je raději za stres a pracovní shon, než aby byla jako spousta jejích kolegů a kolegyň bez práce. Vzhledem k malému dítěti je pro ni každá koruna důležité, proto je za každou práci vděčná.

"Nechci se rouhat, je to skvělý a moc si toho vážím. Loni jsem zas tolik nepracovala, nejen kvůli pandemii, ale taky kvůli mateřské. Tyhle dvě okolnosti se mi sešly naráz, protože dcera se narodila v únoru 2020. Dneska už jí je tedy více než rok, takže jsem přece jen o dost svobodnější," svěřila se Blesk.cz Kohoutová. Navíc má velmi nápomocného partnera.

Pomáhá jí partner i maminka

"Pomáhá partner, který je na home office, také jeho rodiče, a hlavně moje máma. Ta jela úplně na plný úvazek, a ještě do toho napsala knížku," prozradila o spisovatelce Ireně Obermannové.

Herečka dokonce plánuje svatbu. Ale až po konci pandemie. Prý by se zbláznila, kdyby vše naplánovala, a pak jí to vláda zakázala. Na tomto aktu navíc ona ani její partner příliš nelpí. Dítě je pro ně prý dostatečný závazek na celý život.

