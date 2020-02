Vítej na světě, poklade! Takhle se Kohoutová dojímá nad svou dcerou

„Těším se na to zrození, na to šílený šestinedělí, na stěhování, na to, jak začnu cvičit a odměňovat svoje tělo za to, že to zvládlo. A nejvíc se těším na tu vůni. Jednou možná nějaký svý kámošce řeknu, že těhotenství bylo nejlepší období mýho života,“ dojímala se Kohoutová. Teď se může dojímat ještě více, jelikož nedávno skutečně porodila a miminko také řádně přivítala.