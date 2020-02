Dojemná zpověď těhotné Kohoutové: Scény kvůli alkoholu a těžké deprese!

„Celkem se mi začíná líbit moje kulatý tělo, už se pro nic neohejbám, nevadí mi, že se nemůžu účastnit večírků, protože sedím doma v teplákách a piju čaj. Mam volno. Víceméně. Spíš ne, ale už prostě nehraju. Chodím na jógu, ale chtěla bych víc. Dost se ve mně pere lenost s ambicema, ale to se ještě vyladí. Těším se na to zrození, na to šílený šestinedělí, na stěhování, na to, jak začnu cvičit a odměňovat svoje tělo za to, že to zvládlo. A nejvíc se těším na tu vůni. Jednou možná nějaký svý kámošce řeknu, že těhotenství bylo nejlepší období mýho života,“ ukončila svůj dojemný těhotenský proslov Kohoutová.