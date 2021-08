Hubne kvůli svatbě? Berenika Kohoutová se ukázala v plavkách a vypadá božsky

Zdroj: Profimedia

Berenika Kohoutová už byla v minulosti vdanou paní. Vztah s producentem Pavlem Čechákem, bývalým manželem Tatiany Dykové, ale neměl příliš dlouhého trvání. Zpěvačka se přesto rozhodla uspořádat další svatbu a otci své roční dcery již brzy řekne ano. Než se tak stane, rozhodla se zřejmě na své postavě zamakat. Jak jinak si vysvětlit, že nyní vypadá tak skvěle.

Berenika Kohoutová se s Pavlem Čechákem dala dohromady v roce 2011. Vztah této dvojice ale připomínal jízdu na horské dráze. V roce 2016 proběhla svatba. Manželství ovšem nevydrželo.

Pouhých dvanáct měsíců poté, co se Kohoutová a Čechák vzali, přišel rozvod. Konec vztahu oznámila zpěvačka po svém vítězství v show Tvoje tvář má známý hlas na podzim 2017.

Po nevydařeném vztahu našla hvězda novou lásku a před rokem a půl se stala Kohoutová poprvé maminkou. Následně svým fanouškům oznámila, že se chystá udělat další důležitý krok v osobním životě.

Veselka se bude konat v Praze, Kohoutová objevila ideální místo

Berenika Kohoutová o svatbě s otcem své dcery Loly doposud nemluvila. O to více její spontánní rozhodnutí fanoušky překvapilo.

"Svatba bude," oznámila hvězda na Instagramu. Budoucí nevěsta podotkla, že ke svatbě je potřeba znát místo a agenturu a obojí už sehnala.

Výběrem lokality na veselku je zpěvačka nadšená, vybrala Mlýn na Dobré vodě, který se nachází v Praze a nebude tak problém pro svatebčany na místo dorazit.

Na přípravy má Kohoutová necelý měsíc, práci přenechala odborníkům

Ačkoliv se svatba Bereniky Kohoutové koná za necelý měsíc, nevěsta ani ženich si s přípravami zatím hlavu nelámou.

"To bychom to nebyli my, abychom to měli zařízený, že jo… Na to, že se bereme za necelej měsíc. Ale máme LÁSKU. Kdyby si někdo z vás myslel, že to k tomu stačí, tak NESTAČÍ. A to je asi nejdůležitější, protože nemáme čas ani na organizaci vlastní svatby," směje se Kohoutová.

Občerstvení a ostatní důležité věci na veselku prý zařídí agentura a tak se hvězda Tváře zatím nestresuje. I když Kohoutová přenechala přípravy jiným, ví, že se musí dostat do formy. To také evidentně dělá, jelikož neváhala ukázat postavu v plavkách. Nutno podotknout, že vypadá božsky.