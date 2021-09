Přijeli jsme a všechno nás objalo: Kohoutová popsala neobvyklou svatební cestu

Zdroj: Profimedia

Herečka, zpěvačka a spisovatelka Berenika Kohoutová se podruhé vdala. Začátkem září si vzala Kryštofa Kubína, který je otcem její dcery Loly. Štastná novomanželka se už stačila pochlubit fotkami ze svatební cesty, pro kterou si s Kryštofem nakonec vybrali dost netradiční místo.

"Ach, to byla veselka!!!" napsala Berenika ke snímku, na kterém ji manžel drží v náručí. Už před časem se přitom dcera spisovatelky Ireny Obermannové svým fanouškům svěřila, že svatba proběhne v Mlýně na Dobré vodě.

Láska přes internet

Herečka a copywriter se poznali přes sociální síť Facebook, kde si nejdříve měsíc dopisovali. A protože se Kryštof živí psaním, dokázal Bereniku rychle zaujmout. O něco horší pro Kubína bylo první setkání, před kterým měl trému.

"Ukázalo se, že se fakt ostýchal, v písemném kontaktu byl prostě daleko odvážnější než osobně, takže na první rande přišel úplně opilý, ale stejně už jsem s ním zůstala," popsala začátky vztahu Kohoutová v rozhovoru pro magazín Téma.

Po obřadu se manželé vydali na líbánky, které pojali hodně netradičně. "Svatební cesta na chalupu. Jak řiká máma: Přijeli jsme a všechno nás objalo. Houby ze zahrady a domácí vajíčka k snídani," prozradila Berenika.

Kohoutová přiznala, že s Kryštofem sice původně přemýšleli o cestě do zahraničí, kde by si zřejmě užili větší komfort, nakonec ale zvítězila rodina. Proto novomanželé vyrazili tam, kde to dobře znají, a vždycky si dobře odpočinou.

Rodina je nade vše

"Jako asi si párkrát řekneme, že v tý Vídni bychom si ty snídaně a večeře vychutnali v klidu a nelítali furt za někym s jogurtem, šunkou, rohlíkem, nenandávali a nesvlíkali furt dokola holínky, ale tenhle family time už nám prostě nikdo nevrátí," vysvětlila Berenika.

Kohoutová už jednou vdaná byla. Před pěti lety si vzala filmového producenta Pavla Čecháka a bývalého manžela herečky Tatiany Dykové. Manželství ale moc dlouho nevydrželo a partneři se už po dvou letech rozvedli.

Zvažovali Vídeň, ale nakonec novomanželé strávili líbánky na chalupě. A nelitují.