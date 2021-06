Odvážné ženy, které ukázaly břicho po porodu: Vévodí jim Berenika Kohoutová

Berenika Kohoutová opět provokuje, na Instagramu nahrála fotku v průhledném prádle a ukázala svou formu po porodu. Zpěvačka ale není jediná slavná maminka, která odhalila své tělo!

Berenika Kohoutová oznámila svým sledujícím na Instagramu, že se bude stěhovat a připojila k tomu velmi odvážnou fotografii ve spodním prádle. Hvězda porodila loni v únoru dceru Lolu a do hubnutí se pustila minulý červen a je vidět, že trvá práce přinesla své ovoce.

"Já myslím, že mezi krabicema, přejížděním z jednoho bytu do druhýho a zkoušením se určitě hodí něco takovýho, ne? Ať nás LÁSKA, co mám vytetovanou na žebrech provází při těch přesouvacích masakrech, zatím se spíš furt hádáme, kdo co blbě zorganizoval. Na druhý straně mám na žebrech HUMOR, na ten budu taky myslet," napsala herečka a zpěvačka.

"Snad ti nevadí, že první, co dělám u tebe doma je focení hambatejch fotek, mami. Máš tady supr světlo," dodala Kohoutová, která má s focením provokativních snímků bohaté zkušenosti. Sdílení postavy po porodu je dnes IN a tak se v poslední době s maminkami odhalující bříška doslova roztrhl pytel.

Slavné maminky se odhalují čím dál častěji, nechybí mezi nimi Ewa Farna či Veronika Kopřivová!

S kůží na trh šla nedávno i Ewa Farna, která ve videoklipu své nové písně Tělo ukázala své strie na břiše. Zpěvačka přiznává, že musela vystoupit ze své komfortní zóny, nakonec to ale pro ni byla úleva.

Do klubu "svlečených" celebrity matek patří i herečka Míša Tomešová, která má i po dvou dětech postavu jako lusk. To předvedla nedávno ve své reklamě na menstruační kalhotky, kde se svlékla do spodního prádla.

Stejně odvážná je i kamarádka a kolegyně Tomešové, Aneta Krejčíková, která je dvojnásobnou maminkou a také sdílela své tělo, jak po prvním, tak po druhém porodu.

Monika Leová sklízí ovace za přirozenost, Kopřirová ukázala břicho týden po porodu

Další v klubu odvážných matek jsou modelky Monika Leová a Veronika Kopřivová. Kopřivová porodila před necelými dvěma týdny a ve svých stories sdílela svou formu po narození miminka.

Kromě lehce vypouklého bříška, což je zcela přirozené, to vypadá, že Kopřivová bude za pár dní na původní váze.

S velikým humore bere mateřství Monika Leová, která v polovině dubna přivedla na svět dceru Miu. Modelka natáčí na Instagram pravidelně vtipná videa spojená s "mama" tématikou a lidé ji milují. V těhotenství nabrala dvacet kilogramů a před pád dny na svých stories ostatním maminkám vzkázala, že mít špíček je normální a připojila video, na kterém se tahá za kůži. Pojďte se podívat do naší galerie těchto odvážných žen, které se nebojí ukázat realitu.

Monika Leová natáčí o mateřství vtipná videa