Bernášková z Vyprávěj slavila: Manžel pro ni měl velmi zvláštní přání

Hvězda seriálu Vyprávěj oslavila čtyřicáté narozeniny. Janě Bernáškové by to ale nikdo nehádal. V obličeji totiž vypadá jako holčička a tak jí mnozí tipují sotva třicet. Herečka je však zasloužilou maminkou dvou dětí a manželkou scénáristy Rudolfa Merknera. Právě od něj se jí dostalo velmi zvláštního přání.

Jana Bernášková sama říká, že už by nechtěla, aby jí bylo dvacet. Momentálně se zkrátka cítí skvěle a neměnila by. Má milující rodinu a to si vždycky přála.

„Když mi bylo asi dvacet, říkala jsem si, jak úžasné to bude, až mi bude čtyřicet! Budu mít jistoty a budu vědět o svém životě vše. Tak prosím vás vím jediné, že mám boží rodinu a přátelé,“ svěřila se spokojená herečka.

Radost jí nezkazilo ani možná až příliš upřímné přání od manžela Rudolfa Merknera. „Janičko, miluji tě… ale někdy mě tak se*eš, že si přeji být sám,“ popřál jí.

Manžel se s ní nepáře

Bernášková to vzala s humorem. „To je tak krásné, že i tyto pocity máme stejné,“ smála se. S manželem si prostě rozumí a drsný smysl pro humor je pojí.

Z květin a dárků byla posléze tak dojatá, že nemohla přestat plakat. „Tolik kurýrů s květinami, tolik krásných přání ve videu jsem nečekala. Děkuji vám všem, kteří jste mi tajně natočili tolik vzkazů a Ruda je sestříhal. Já 20 minut v kuse brečela jako želva,“ prozradila oslavenkyně, která prožívá nádhernou životní etapu.

Bernášková svého manžela vroucně miluje

Celou svoji rodinu si nemůže vynachválit, ale nejvíce láskyplných vyznání si na sociální síti může přečíst její manžel, kterého po letech stále vroucně miluje.

„Je to 11 let, co jsem v tento den poprvé otevřela tvou zprávu a cítila, že miluješ, jenom o tom ještě nevíš.

Manželství je jako s.r.o (společnost s ručením omezeným). Vklad je láska. Vložíte hodně a když padnete, nic vám nezbude, nikdo si nic nevezme. Ale my, doufám, spolu vybudujeme i penzijní fond,“ napsala Bernášková na Instagram.