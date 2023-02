Besky září štěstím s fešákem Vaculou: Exmanžel jí dělal peklo na zemi

Zdroj: Profimedia

Vítězka kuchařské show MasterChef Česko Veronika Beskydiarová alias Besky konečně kápla božskou a po lavině spekulací přiznala, že s hvězdou seriálu Zlatá labuť Adamem Vaculou tvoří pár. Přestože se ke vztahu nechtěla blíže vyjadřovat, je jasné, že momentálně prožívá opravdu krásné období. A to si po bouřlivém rozvodu s exmanželem rozhodně zaslouží.

Když si někteří z fanoušků vítězky MasterChefa Veroniky Beskydiarové všimli, že se na jejím příspěvku ve stories na Instagramu objevil herec Adam Vacula, okamžitě se objevily spekulace o tom, zda spolu dvojice netvoří pár. A to po mnoha dotazech následně Besky sama konečně potvrdila. „Ano, jsme spolu. Prozatím nechci zacházet do detailů,” nechala se slyšet pro nova.cz. A její příznivci mají z jejího nového vztahu velkou radost. Zvláště poté, co si kvůli rozvodu s bývalým manželem prošla peklem.

Nepřekousnul její slávu

Pro Besky byla účast v MasterChefovi velmi psychicky náročná. Ne ale jen kvůli různým výzvám a snaze zaujmout porotce, ale také kvůli tomu, co prožívala v osobním životě. Její manžel se totiž nedokázal vyrovnat s tím, že je Besky na obrazovce a začíná sbírat fanoušky.

„On také miloval MasterChefa, byl špičkový v kuchyni a spoustu mi toho ukázal, avšak asi nebylo podle jeho úsudku, že bych měla být veřejně činná osoba. Musel se s tím nějak smířit, ale potom to vyeskalovalo do toho, že jsem byla ve finále, a on tam nebyl,” uvedla před časem v rozhovoru v bonusovém videu ke kuchařské soutěži.

Naštěstí měla svou hlavu

Nakonec se Besky rozhodla manželství ukončit a jít si svou vlastní cestou, aby se mohla naplno soustředit na své vlastní sny. „Končila jsem vztah, který jsem si myslela, že mi vydrží na věky, ale asi nic není na věky. Uvědomila jsem si: 'Besky, jsi tu sama za sebe a ukaž světu, co umíš.' A tak to taky bylo. Teď tvořím krásné věci a myslím si, že se mi to daří. Jsem sama za sebe hrdá a všechno zlé je pro něco dobré,” míní Besky, která se po boku Vaculy rozhodně nemusí bát, že by jí vyčítal slávu. Přece jen je on sám v současné době jednou z nejznámějších tváří českých televizních obrazovek.