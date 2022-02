Přiznání Bětky z Výměny manželek: Partner jí hledal milence na erotické seznamce

Zdroj: TV Nova

Mladá maminka Bětka v nejnovější epizodě Výměna manželek prozradila, že si její partner Rosťa podomácku vytvořil nejrůznější hry pro dospělé, které s ní chtěl hrát. Jenže jak se později ukázalo, her se mělo účastnit mnohem více lidí. Bětka po natáčení uvedla na pravou míru, na jakém principu měly hry fungovat. Manžel sháněl další hráče na erotické seznamce.

Nejnovější epizoda Výměny manželek divákům představila rodinu ze Svitávky, kterou tvoří Bětka, její partner Rosťa a děti Verunka, Sofie a Patrik. Partneři jsou spolu už třináct let, během nichž se z jejich vztahu pomalu začala vytrácet vášeň. Intimní život partnerů se ale bortil i kvůli zdravotním problémem, které Bětka má. Rosťa se ovšem snažil tuto stránku vztahu zachránit. A to nejrůznějšími způsoby. Vymyslel například vlastní hru pro dospělé.

Zdroj: TV Nova

Hledal dvojice na hrátky

„Prostě to je normální stolní hra, kde hodíš kostkou a pak dostaneš úkol, třeba aby sis hrál partnerovi na krku. Nebo sváděj ho nohou mezi nohama,” vysvětlovala Bětka ve Výměně manželek princip hry. Po natáčení ale prozradila, že tuto „deskovku” nechtěl Rosťa hrát jen s ní, ale chtěl ke stolu přizvat i další hráče. „On na to sháněl i další páry. S tím, že s nějakou tou holkou by šel on do postele a mě by narval tomu chlapovi. A to mě do toho i jako nutil, aby oni zase někdy mohli přijet. Abychom je neodradili,” svěřila se v Bětka v reportáži pro Nova Plus.

Kamarád ze seznamky

Rosťovi známí z erotické seznamky byli ale pro Bětku i přínosem. Konkrétně tedy alespoň jeden z nich. „On sháněl nějaké lidi na ty hry, ale kupodivu nesehnal pár. A sehnal jenom chlapa, který bydlel kousek od nás. Tak se stal naším kamarádem,” vyprávěla Bětka o věcech, které během natáčení nijak rozebírány nebyly. „A ten kamarád nám tady pak pomáhal. Když jsme třeba potřebovali upravit zahrádku. Každý den k nám chodil na kafíčko, na pokec. A já jsem aspoň nebyla doma sama,” dodala ještě Bětka, které tedy v určitých případech byly Rosťovi známosti přínosem. Za erotickou seznamkou už ale Rosťa udělal tlustou čáru a nyní se věnuje jen Bětce. Snad jim to vydrží.