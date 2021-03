Jak Bílá sbalila Holého? Kamarád zesnulého herce prozradil detaily

Randili spolu teprve krátce, když Tomáš Holý zemřel při děsivé autonehodě. Lucie Bílá si pak mohla oči vyplakat. Možná šlo o osudový vztah, ale to už zpěvačka nikdy nezjistí. Jaké vůbec bylo soužití herce dětských rolí a nejslavnější české zpěvačky? O tom se rozhodl promluvit jeho kamarád Ota Kars.

Za seznámení Holého a Bílé může vlastně on. To on je dal dohromady. „Tomáš měl dva zásadní vztahy. To byla Katka Adamcová, co s ním chodila na práva a zároveň si všiml, že v Nuslích je Lucie Bílá,“ prozradil Kars webu eXtra.cz.

Zřejmě si řekl, že jeho kamarád potřebuje rozptýlit. Po rozchodu se studentkou práv tedy zařídil setkání s Bílou. Jako dohazovač se osvědčil.

„Byla to hrozná kočka, chlapi ji nepřehlíželi. Taky se na tu dobu oblékala dost ostře. Seznámil jsem se s ní v hospodě Pod Terebkou, v podstatě jsem jí vnutil Tomášovo číslo a ona mu zavolala. A hned druhý den se sešli a začali spolu chodit,“ popisoval začátky jejich vztahu jeho nejlepší kamarád.

Podle Karse byla Bílá kus

„Byl to spontánní vztah. Ona byla srdečná, živá a nezištná. Byla jiný typ ženy, než na které narážel. Byl to vztah v úvodu, těžko říct, jak by se to vyvíjelo,“ pokračuje Kars s tím, že Bílá byla opravdu velmi přitažlivá.

To, že byla o rok a půl starší, prý vůbec nevadilo. Naopak. Bavilo ho to. Podrobnosti o jejich intimním životě z něho však Kars dostat nemohl.

„S Tomášem jsme o sexu mluvili často, ale v obecné rovině. Člověk si ale samozřejmě mohl odvodit, o koho šlo,“ řekl tajemně Kars. I on si zjevně leccos odvodil. „Nejmenovali jsme a nešli do detailu,“ doplnil.

Kars a jeho přátelé se momentálně s Bílou nestýkají.

Postupně se se zpěvačkou přestali vídat

„Život lidi rozdělí. Stýkání bylo menší a menší,“ vysvětlil. Rozhodně to však neznamená, že by zpěvačku přestal mít rád. Z jeho slov lze vyvodit, že je to oboustranné.

„Když umřela maminka Tomáše, tak za náma přijela rovnou z letiště do restaurace Na Paloučku, kde jsme měli pohřební hostinu. Nějakou vazbu k nám vždycky měla,“ zakončuje svoje povídání Kars.