Lucie Bílá a Ondřej Soukup byli ještě vloni na nože: Hádali se přímo v televizi

Zpěvačka Lucie Bílá a přední český skladatel Ondřej Soukup spolupracovali několik dlouhých let, během kterých vytvořili spoustu nesmrtelných hitů. Přestože je pojil blízký vztah, dostali se v průběhu loňského roku do konfliktu. I když se dnes již všechno zdá být vysvětleno a oba umělci zakopali válečnou sekeru, před několika měsíci si vzali svůj souboj i před televizní kamery.

Lucii Bílou a Ondřeje Soukupa pojilo letité přátelství a také spousta skladeb, které pro ní skladatel se svou exmanželkou Gábinou Osvaldovou napsal. Když pak vloni zničehonic do veřejného prostoru prosáklo, že vztahy mezi zpěvačkou a hudebníkem nejsou úplně růžové, fanoušci byli v šoku.

S deskou nesouhlasila

Vše začalo ve chvíli, kdy se Ondřej Soukup rozhodl, že si ke svým 70. narozeninám nadělí desku s nejlepšími písněmi Bílé, které společně vytvořil ještě s Gábinou Osvaldovou. To se ale zpěvačce vůbec nelíbilo a s jeho nápadem nesouhlasila. I přes její rázné „ne” deska přesto vyšla. Když pak Lucie Bílá vystoupila ve speciálním vydání pořadu Interview ČT24, tvůrci jí přehráli vzkaz, který jí Soukup nahrál.

„Vidíš tuhle desku? Jsou na ní ty nejlepší věci, které jsme spolu udělali, a já četl vyjádření, které jsi poslala na Warner Music, kde jsi strašně bojovala o to, aby ta deska nevyšla. Bylo ti odpovězeno, že to není jen tvůj projekt, ale také Gábinin a můj. Vzhledem k tomu, že práva má vydavatelství, tak stejně vyšla. Jen by mě zajímalo, proč jsi proti té desce tak strašně bojovala. Vůbec jsem to nepochopil, co jsme udělali špatně, nebo co se stalo,” promluvil skrze kameru Soukup ke zpěvačce.

A ta okamžitě reagovala. Prohlásila, že zkrátka nemá ráda, když někdo dělá něco za jejími zády a že není zvyklá, že když řekne ne, tak jí není vyhověno. „Mám ráda věci pod kontrolou, nedala bych tam tuhle fotku a nemám ráda, když někdo něco dělá, když jsem řekla, že nechci. A ještě, pacholek, vytáhl tuhle desku do televize,” řekla poměrně rozzlobeně zpěvačka, avšak svůj vztek se snažila skrýt za úsměv.

Vše se vyřešilo

Válka mezi Bílou a Soukupem trvala několik málo měsíců, nakonec ale přece jen došlo k usmíření. Spojila je totiž další spolupráce, když se známé trio Bílá, Soukup a Osvaldová opět spojilo, aby dalo dohromady muzikál Láska je láska. „Všechny války jsou kontraproduktivní. Lucku mám rád, vždyť s ní pracuji od 90. let. Je to těžké. Mezi námi je vztah, občas se hádáme, ale to je v pořádku. Pracujeme v něčem, kde se jedná jenom o emoce. Co je umění? Jsou to emoce, jde to nahoru a dolů,” nechal se Soukup slyšet v pořadu Showtime.

„Máme se rádi a pojí nás spousta krásných cédéček a dalších věcí. Navíc s Gábinkou plánujeme něco dalšího. Takovýto bůh textu se nezahazuje jen tak kvůli nějaké hlouposti,” otočila najednou i Bílá. Nakonec se jim tedy přece jen podařilo zakopat válečnou sekeru.