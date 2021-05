Rozvod Billa a Melindy Gatesových: Krach vztahu může mít snadné vysvětlení

Zpráva o jejich rozvodu šokovala mnoho širokou veřejnosti. Počítačový magnát Bill Gates a jeho manželka Melinda se po dlouhých 27 letech manželství rozhodli dlouhou kapitolu svých životů ukončit z dosud neznámých důvodů. Podle psychologů za jejich odloučením může stát hned několik faktorů…

Pro celý svět byli Bill a Melinda Gatesovi ztělesněním ukázkového páru. I přes svůj bilionový majetek nevyčnívali z davu, lidé se s nimi mohli v mnoha ohledech ztotožnit a jejich manželství působilo nezničitelně. O to větší ránou byla zpráva, kterou 3. května oznámili. Po sedmadvaceti letech společného soužití se totiž rozhodli své manželství ukončit.

„Po dlouhém přemýšlení a práci na našem vztahu jsme učinili rozhodnutí naše manželství ukončit. Za více než 27 let jsme vychovali tři úžasné děti a založili nadaci, která funguje a umožňuje lidem po celém světě žít zdravé a produktivní životy. Budeme nadále sdílet naši vizi v této misi a nadále spolu na nadaci budeme pracovat, ale nemyslíme si, že můžeme nadále společně růst jako pár,” stojí v prohlášení Billa Gatese a jeho manželky Melindy na sociální síti Twitter.

Důvod rozvodu je neznámý

Internet ihned zachvátily nejrůznější spekulace o tom, co bude rozvod manželů znamenat pro filantropii, světové zdraví i budoucnost technologií a akcií. Společně s nimi se ale objevily i další, vážnější a smutnější diskuze. Co se mezi manželi stalo? Odpověď se pro magazín Times snažili najít psychologové, kteří se specializují na mezilidské vztahy a manželství.

Například podle Israela Helfanda jde o výdobytek moderní doby, kdy jsou rozvody manželů starších padesáti let stále častější. „Není to jen tím, že lidé dnes žijí déle, ale také vidí mnohem více příležitostí, než tomu bylo v minulosti. A tak začali být lidé mnohem vybíravější, co se jejich úrovně štěstí týče. Nechtějí kompromis,” vysvětloval Helfand svůj názor.

Rozvod otázkou peněz

Zatímco nikdo kromě Gatesových samotných nezná důvod jejich rozvodu, terapeuti přišli s dalšími možnostmi, se kterými se často setkávají i u svých klientů. Jednou z nich je také otázka peněz. Ne však v takovém případě, že by jeden z manželů chtěl na rozvodu vydělat. Jde zkrátka o to, že v případě finanční nezávislosti obou z partnerů si jednoduše mohou dovolit se rozejít.

„Ti, kteří nemají žádné finanční obtíže, mají vlastně méně omezení v případě, kdy si uvědomí, že ve svazku nejsou nadále šťastni. Když mají lidé mnoho alternativ, včetně těch finančních, je pro ně mnohem jednodušší se jeden od druhého oprostit,” tvrdí profesor Scott Stanley a odkazuje tak na manželství, která v mnoha ohledech nefungují, manželé jsou v nich ovšem vázání finančně jeden na druhého, a proto k rozvodu nikdy nedojde.

Pro všechny je velká škoda, že se manželé Gatesovi rozhodli k tak velkému kroku, je však nutné si uvědomit, že nejdůležitější je jejich spokojenost a štěstí. A vzhledem k prohlášení, které zveřejnili, lze předpokládat, že jejich odloučení proběhlo v naprostém poklidu.

Bill Gates je inspirací pro mnoho lidí:

Zdroj: Youtube