Billie Eilish o zákulisí hudebního průmyslu: Mluvila o sexuálním obtěžování

Je mladá, krásná a nesmírně talentovaná. Hvězda zpěvačky Billie Eilish míří stále vzhůru. Před několika málo dny se objevila na obálce magazínu Vogue, pro který poskytla i rozsáhlý rozhovor. V něm se mimo jiné rozpovídala i o tom, jak moc je v hudebním průmyslu rozšířené sexuální obtěžování, jemuž sama v minulosti musela čelit.

Sexuální obtěžování v šoubyznysu je tématem snad už odpradávna. Nyní se k jeho zažívání přiznala i světoznámá zpěvačka Billie Eilish. Ta ozdobila obálku magazínu Vogue, kterou naprosto vyrazila svým fanouškům dech. Devatenáctiletá zpěvačka byly známá zelenými vlasy a neforemným oblečením světoznámých značek. Nyní se jí podařilo v sobě objevit ženskost. Billie obarvila své vlasy na blond a na focení si oblékla jen korzet a rukavice. A nutno říct, že jí to neuvěřitelně slušelo.

Je to všude

Kromě absolutní změny image poskytla v rozsáhlém rozhovoru Billie svým fanouškům rovněž pohled do svého života. V interview se kromě kariéry vyjádřila i k nekonečně dlouho probíhajícímu sexuálními obtěžování, jež bývá často spojováno hlavně s pozadím hudebního průmyslu. Podle nadějné zpěvačky se ale objevuje naprosto všude.

Řeč na toto téma přišla ve chvíli, kdy Billie vysvětlovala poslání své nejnovější písně Your Power (Tvoje moc). Přitom apelovala na fanoušky, aby se nesnažili zjistit, o jaké konkrétní osobě skladba je, ale snažili se ji pojmout jako celek, jehož účelem je sdělení mnohem důležitějšího vzkazu. „Opravdu to není o jednom člověku. Možná si řeknete: ‚Je to tím, že je v hudebním průmyslu.’ Ne, je to všude. Neznám jedinou dívku nebo ženu, která by neměla divnou zkušenost nebo opravdu špatnou zkušenost,” řekla zcela otevřeně sedminásobná držitelka ceny Grammy v rozhovoru pro Vogue. „A muži taky, mladí kluci se pořád stávají oběťmi,” řekla ještě.

Vlastní zkušenost

Jak uvádí sama autorka rozsáhlého rozhovoru, obětí sexuálního zneužívání se v minulosti stala i Billie. Mělo se tak stát v době, kdy byla mladší. „Detaily jsou její věc. Později mi bylo řečeno, že nešlo o nikoho z hudebního průmyslu. Zaměřovat se na to jako na něco mimořádného by podkopávalo její argument o systémové povaze zneužívání,” uvedla novinářka Laura Snapes.

Billie Eilish vydala novou píseň Your Power:

Zdroj: Youtube