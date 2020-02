Zpěvačka Billie Eilish: Autorka nové písně k Bondovi v minulosti šíleně trpěla!

Pražský koncert americké teenagerky Billie Eilish s sebou přinesl rekord - lístky do Fora Karlín, kde se měl koncert odehrát, se vyprodaly do čtyř minut. Po několika měsících tahanic se konečně rozhodla přesunout do větších prostorů O2 Areny. A tu také vyprodala. Šílení fanoušci den před vystoupením kempovali před halou, aby mohli být v první řadě u stage a dotknout se své idolky, pohladit ji na kotníku, sáhnout jí na vytahané šortky velikosti XXXL.



Šíp na koncertu nesměl chybět, protože, přiznejme si to, Billie je nesmírně talentovaná. Její písně jsou chytlavé, jsou temné, jsou jemné, jsou citlivé, jsou to vaše pocity nazpívané šeptavým a něžným hlasem, v němž rezonuje něco strašidelného. Jsou prostě dobré. Příběh Billie je o to zajímavější, že původně zpěvačkou být nechtěla. Souhra naprosto šílených náhod ji přesto dostala do popředí populární hudby a díky "die-hard" fanouškům měla tu možnost složit takové hity, jako je Bad Guy, You Should See Me In A Crown, Lovely, Bury A Friend nebo When The Party's Over.

A všechno to zapříčinily dvoje oči s barvou oceánu.