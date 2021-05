Blanarovičová popřela sex s odkopnutým Hornou: Já ho vlastně vůbec neznám

Od provalení rozchodu Moniky Absolonové s hokejistou Tomášem Hornou se dějí věci. Na sportovce vyplouvají nejrůznější skandály, o kterých zpěvačka nechce ani mluvit. Zřejmě je to pro ni ponížení. Mluvit se ale rozhodl někdo jiný, a to Yvetta Blanarovičová, se kterou měl mít Horna poměr.

Ten se měl odehrát ještě před seznámením s Absolonovou. „Setkali se v jednom pražském baru. Líbali se, byli jako jedno tělo. I ptáci cvrlikají o jejich sexu na záchodě,“ informoval zdroj deník Blesk. Celý incident dosvědčili i další hokejisté.

„Spoluhráči Tomáše se nad tím stále baví, jeho telefon je plný MMS zpráv, na kterých je malý, ale šikovný čertík,“ smál se jeden z hráčů. Čertík proto, že ho Yvetta ztvárnila v pohádce Princezna ze mlejna.

Blanarovičová vše popírá a tvrdí, že Hornu ani nezná. „Ráda bych se vyjádřila k odporným lžím a pomluvám, které vydal bulvár. S panem Hornou jsem nikdy nic neměla. Nikdy nic. Vlastně ho vůbec neznám,“ tvrdí zpěvačka na svém Instagramu.

Je Horna záletník?

„Monika Absolonová je moje kamarádka, ctím a vážím si našeho dlouholetého přátelství. Mám své morální zásady. Když před sedmi lety vyšel článek, že se mnou měl pan Horna románek, požadovala jsem po redakci, aby mě s tím člověkem seznámili, aby mi ukázali zmiňované sms-ky, které jsem mu údajně posílala,“ pokračuje.

„Nikdo na mou výzvu nereagoval. Tehdy jsem nad tím mávla rukou. Tentokráte mě ale tato lež hluboce zasáhla a budu vše řešit oficiální cestou,“ zakončila svůj psaný projev a naznačila, že chystá žalobu.

Absolonové je to nejspíš už úplně jedno. Horna ji evidentně zklamal po všech stránkách. „Naštěstí Tomáš nikdy nebyl můj manžel, to by se celá situace dost zkomplikovala,“ myslí si Absolonová, která sem tam něco prozradí ve své instagramové show o vaření.

Sen o velké rodině se rozplynul

„S každou informací o tom, co mi dělal za zády a dozvídám se každý den nové a nové věci, přichází úleva, že už spolu nejsme,“ rozpovídala se. Co Horna za jejími zády prováděl, není jasné. Podrobnosti zkrátka neprozradila.

„Od té doby, co jsme se rozešli, tak se dozvídám takové věci na něj, že místo toho, abych byla smutná, tak cítím ohromnou úlevu a smutek se přetavuje v úžas z toho, že jsem netušila, co se odehrává jinde. Není to v jedné sféře, je to v mnoha sférách,“ podotkla Absolonová. Horna se zatím veřejně nevyjádřil.