Těžký osud Blanky Bohdanové: Držitelka Thálie, které zakazovali hrát

„Pak se mi to malování strašně hodilo, protože jsem nemusela vyhledávat psychiatrii, prášky a alkohol,“ naznačuje Bohdanová, co pro ni představovalo terapii. Malování si vybrala sama, ale divadlo jí bylo přímo souzené.

„Maminka rozhodla, jelikož byla ochotnice, tak mě zavlekla do divadla a tím to skončilo. V osmašedesátém roce jsem točila filmy a dělala dabingy, pak jsem byla na seznamu a trvalo to hrozně moc let. Mohla jsem dělat pouze v divadle,“ vypráví Bohdanová a vzpomíná na svoje začátky.