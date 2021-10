Malířství mě zachránilo z depresí, Blanka Bohdanová kvůli režimu nemohla hrát

Zdroj: Profimedia

Diváci si ji asi nejvíce pamatují jako zahořklou manželku učitele Lamače v seriálu My všichni školou povinní nebo vdovu Moudrou ze Života na zámku. Blanka Bohdanová v neděli zemřela na následky zlomeného krčku a zápalu plic. Bylo jí jednadevadesát let.

Blanka Bohdanová ještě ani nechodila do školy, když se rozhodla, že by se chtěla stát herečkou. "Na jevišti jsem stála od pěti let," připomněla dlouholetá členka Národního divadla v rozhovoru pro Český rozhlas Dvojka. Jenže hereččin tatínek se o svou dceru hodně bál a s uměleckou dráhou vůbec nesouhlasil.

Odjela do Británie, a u filmu skončila

"Byla jsem jedináček, a tak můj odchod do světa oba rodiče prožívali docela špatně. Vlastně byli nešťastní," připustila herečka. Ta si nakonec prosadila svou a když po válce vystudovala brněnskou JAMU, odešla do prvního angažmá v Pardubicích.

I když Bohdanová patřila mezi naše nejvýraznější herečky, ve filmu a televizi dostávala jen málo hlavních rolí. Stačilo, aby nadějná umělkyně odjela v roce 1969 na studijní pobyt ve Velké Británii, a okamžitě dostala stopku od komunistického režimu.

Od té doby mohla umělkyně na natáčení filmů prakticky zapomenout. V televizi sice občas pracovala, většinou ale dostávala jen pár epizodních postav. Mihla se v seriálech Třicet případů majora Zemana, Doktor z vejminku nebo Třetí patro.

Režiséři jí nejčastěji svěřovali role nepříjemných a hašteřivých babizen, ve skutečnosti ale herečka platila za noblesní dámu, která nade vše milovala život. Když jí komunisté znemožnili pracovat, byl to pro ni šok. Aby se vyrovnala s tak krutou ránou osudu, začala se plně věnovat malování.

"Malířství mě zachránilo. Z depresí, z absolutní katastrofy. Protože jsem letěla jak meteor a najednou to ustřihli," popsala těžké období v Českém rozhlase. Nakonec se ale Bohdanová do malování zamilovala a ještě v devadesáti letech v plné síle uspořádala výstavu svých obrazů.

V době, kdy herečka neměla na růžích ustláno, se na ni usmálo štěstí v osobním životě. Ve dvaačtyřiceti letech se stala maminkou jediného syna Vlada, který je dneska uznávaným fotografem. Herečka prý ani nechtěla, aby šel v jejích hereckých stopách. "Herci slavných rodičů jsou málokdy lepší než oni," prohlásila na rovinu v rozhovoru pro deník Aha!

Hrála ještě v pětaosmdesáti letech

Syn Vlado byl ženatý se spisovatelkou Zuzanou Maléřovou, se kterou má dceru Alžbětu a syna Jeronýma. Nedávno se ale Bohdan objevil na karlovarském festivalu s novou přítelkyní, známou herečkou Lenkou Krobotovou.

Blanka Bohdanová hrála v Národním divadle až do pětaosmdesáti, pak ale herectví definitivně pověsila na hřebík. Excelovala také v Činoherním klubu, kde účinkova se svým kamarádem, hercem Stanislavem Zindulkou. Herečka získala dvě ceny Thálie a byla několikrát oceněna za práci v dabingu. Naposledy se objevila ve filmu Tomáše Magnuska Bastardi.

Už teď je jasné, že pohřeb zesnulé herečky nebude veřejný. "Poslední rozloučení se na přání zesnulé uskuteční v kruhu rodinném," řekl pro iDNES mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk.

Blanka Bohdanová zemřela v neděli 3. října v jedné z pražských nemocnic.