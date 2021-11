Jiřina Bohdalová a Lubomír Focko přiznali vztah, hádají se ohledně orgasmu

Zdroj: Profimedia

O vztahu Jiřiny Bohdalové a Lubomíra Focka se spekuluje mnoho let, nyní ale slovenský milionář konečně kápl božskou. Focko se dokonce odvázal a prozradil, proč se doma s herečkou hádají ohledně orgasmu.

Jiřina Bohdalová se po boku Lubomíra Focka objevuje už mnoho let, veřejně ale svůj vztah nikdy nepřiznali. Herečka a slovenský podnikatel se znají od roku 1994. Poprvé se setkali na třicátých narozeninách Jiřího Pomeje.

Bohdalová měla před Fockem pouze dva vážné vztahy. Prvním zásadním mužem je otec její dcery Simony Stašové, vědec, seismolog a geofyzik Břetislav Staš. Ačkoliv byl jejich vztah bezproblémový, časem se rozvedli.

Druhý, a dle slov samotné herečky, nejdůležitější muž jejího života, byl již zesnulý herec Radek Brzobohatý. Toho Jiřinka poznala pár let po rozvodu se Stašem. Milovala ho nejvíc ze všech, on jí za to ale neskutečně zklamal. Po dvanácti letech manželství jí ho přebrala Hana Gregorová, která si Brzobohatého později vzala za manžela. Tuhle křivdu Bohdalová nikdy neskousla a o Brzobohatém desítky let nedokázala ani mluvit. To se změnilo až po jeho smrti, kdy Bohdalová přiznala, že právě on byl její osudovou láskou.

Když Bohdalové zlomil Brzobohatý srdce, rozhodla se, že už do svého života žádného muže nepustí. Po letech samoty se ale objevil o pětadvacet let mladší Lubomír Focko.

Jako partnerka je úplně super

Ačkoliv Lubomír Focko jako správný gentleman nikdy veřejně vztah s Jiřinou Bohdalovou nerozebíral, v knize Vždycky upřímná Jiřina Bohdalová se rozhodl udělat výjimku.

"Jako partnerka je úplně super. Lidsky jsme si velmi sedli. Těžko se to popisuje. Je to příjemný, milý a vzdělaný člověk. Skvěle vaří a můžu se s ní bavit o všem," uvedl podnikatel v díle, které vzniklo k jubilejním devadesátým narozeninám herečky.

Focko v knize mimo jiné odtajnil, jak s Bohdalovou tráví volný čas. "Já jsem cestoval se svým synem a ona s vnoučaty. Byli jsme tam jako otec, máma a tři děti. Fungovali jsme jako rodina. Jenom mi občas zasahuje do výchovy. Tím mě dost štve, tak se musím držet."

Neshodli jsme se na ženském orgasmu

Ačkoliv se soužití Jiřiny Bohdalové a Lubomíra Focka zdá bezproblémové až idylické, najdou se prý témata, u kterých létají jiskry.

"Zatím jsme se neshodli v otázce ženského orgasmu. Nevím, nemám zkušenosti, jak v tomto oboru vynikají herečky, ale myslím, že ani ta nejlepší hvězda není schopná tento kus zahrát tak, aby to muž nepoznal. Ať si myslí, kdo chce, co chce, je to tak. Jiřinka sice tvrdí, že to dokáže zahrát každá žena, ale já jí oponuji. Musím ji o své pravdě nadále přesvědčovat," překvapil milionář svou upřímností.