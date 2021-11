Jiřina Bohdalová prozradila recept na dlouhověkost, zvládne to každý

Zdroj: Profimedia

Jiřina Bohdalová je dáma každým coulem a na svůj věk je tak čiperná, že by jí kdejaké šedesátnice mohly závidět. Naposledy se objevila na křtu knihy Jana Přeučila, kterou si nadělil k životnímu jubileu, a nejen, že sršela vtipem, ale také prozradila, co ji udržuje ve formě.

Naše nejoblíbenější herečka už vypadá několik desítek let pořád stejně, těžko jí tedy věřit, že už jí je neuvěřitelných devadesát let. Jiřina je totiž stále svěží, čiperná, zajímá se o nové technologie, má svůj facebookový profil a jejími parťáky jsou Prachař s Boučkem.

O Jiřině se ví, že ráda vaří, tudíž je jasné, že k její vitalitě přispívá i domácí strava. Herečka prý není vybíravá, sní skoro vše. Nestrčila by ale do pusy brouky. Vyzkoušela však i maso z krokodýla nebo klokana.

Co udržuje herečku ve formě

Co ale herečku udržuje ve formě nejvíce a v jejích devadesáti jí dává neuvěřitelný elán a sílu do života?

"Já si myslím, že to mám po rodičích. Nejsem přešlechtěná, to je taky důležitý. A pořád dělám. Myslím, že udržuje práce, která vás baví. A mě to pořád baví. Jsem ráda mezi lidma, když takhle někde můžu a lidi se smějou, tak to je, jako když jsem zpocená a přijdu pod sprchu. To je nádherný!" prozradila pro idnes.cz.

Sice jí teď nebylo po třetí dávce vakcíny příliš dobře, ale už je zase ve formě a chystá se natáčet televizního silvestra. Moderuje pořad pro kutily a v neposlední řadě účinkuje v celé řadě televizních show. A to i pro mladé. Její kamarádi, jako Libor Bouček, Jakub Prachař, Vojta Kotek nebo Ondra Brzobohatý, jí často zvou do svých pořadů a nutno podotknout, že zábava je vždy zaručena. Jiřinka prostě umí bavit lidi jakéhokoliv věku.

Zrušila účast ve StarDance i Pánském klubu

Měla se dokonce objevit v přímém přenosu StarDance, ale bohužel účast na poslední chvíli zrušila, protože se necítila dobře.

„Sama projevila zájem, že by ráda přišla. Počítali jsme s ní. Ale nakonec se kvůli nemoci omluvila,“ řekl pro blesk.cz PR manažer soutěže Daniel Maršalík.

Stejně to dopadlo i s účastí na natáčení představení Pánský klub, kde se chystala kolegu Milana Šteindlera povzbuzovat z publika. Nebylo jí prý dobře právě po třetí dávce očkování na covid-19. Nyní už je ale zase fit a plná energie.

Bohdalová už se nemůže dočkat Vánoc. I v devadesáti je hodlá strávit u plotny. Přitom ráda kouká na pohádky. Hlavně štědrovečerní večeře, to je její doména.

"Na tu mi nikdo nesmí sáhnout!" směje se herečka.