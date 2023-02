Změna životního stylu: Bohouš Josef prožil sedmihodinovou operaci srdce

Zdroj: Profimedia

Není to tak dávno, co oblíbený zpěvák Bohouš Josef prodělal těžkou operaci srdce. Vše odstartoval kolaps před začátkem muzikálu Tři mušketýři. Josef skončil v nemocnici v ohrožení života. Od té doby razantně změnil životní styl.

Psal se rok 2020 a oblíbený muzikálový zpěvák Bohouš Josef se vůbec nešetřil, neustále pracoval a rozhodně neodpočíval. Jednoho dne však jeho tělo řeklo stop a umělec před začátkem muzikálu Tři mušketýři, kde měl hrát, zkolaboval. Odešlo mu srdce a musel být okamžitě převezen do nemocnice. Tam byl operován.

„Nadechl jsem se a cítil tlak na hrudi a věděl jsem, že to nezazpívám. Do nemocnice mě odvezl režisér představení Libor Vaculík. Hned mě dali na JIPku, udělali mi vyšetření a říkali, že to asi bude chtít se podívat na celý cévní systém. Následně mě převezli do IKEMu a udělali mi čtyři bypassy," řekl pro super.cz.

Zpěvákovi selhalo srdce před představením

Jeho operaci vedl doktor Pirk, který patří k těm nejlepším v oboru u nás. Díky tomu se zadařilo a operace proběhla úspěšně. Zpěvák okamžitě změnil životní styl. Přestal kouřit, zdravě jí a hýbe se.

„Za březen jsem ušel 365 kilometrů. Ze dne na den jsem seknul s kouřením, to nešlo, nedovedu si představit, že bych si po té operaci dal cigaretu,“ prozradil na sebe v pořadu 13. komnata.

V době covidu na tom navíc nebyl zpěvák dobře ani finančně. Nemohl vystupovat, tudíž se začal poohlížet po jiné práci. Fňukání není jeho styl. Kamarád mu domluvil práci ve skladu, kam chodil vypomáhat.

Za covidu si přivydělával ve skladu

„V covidu člověk ztratí příjmy, kamarád mě zavedl do úžasného skladu. Dělám jednoho z několika skladníků. Je dobré, že když je venku špatné počasí, tak ten sklad je tak velký, že já tady denně nachodím tak 10 kilometrů,“ pochvaloval si pohyb při práci umělec.

Strach o něj měla především rodina, která jeho změnu podporuje a fandí mu. Z prvního manželství má dceru Terezu, z druhého syna Tomáše. V roce 2017 se oženil potřetí a vzal se dlouholetou partnerku Alenu Wicerzykovou. Ta je na něj hrdá a pomáhá mu zůstat ve formě.