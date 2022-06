Bohumil Klepl a jeho zvláštní vztah k vysavači: Zkoušel se jím i uspokojit

Zdroj: Profimedia

Herec Bohumil Klepl patří k těm lidem, kteří jsou ochotni na sebe prásknout úplně všechno. Běžně velmi otevřeně hovoří o svém soukromí a leckdy se nebojí mluvit ani o věcech, které by si měl možná radši nechat jen pro sebe. V jednom z rozhovorů například mluvil o tom, jak se pokoušel mít sex s vysavačem.

Málokdo tolik otevřeně mluví o svém životě jako herec Bohumil Klepl. Ve svých zpovědích nemá problém podělit se o věci ze svého soukromí a je zkrátka člověkem „co na srdci, to na jazyku”. Když pak kolikrát líčí nejrůznější skutečnosti, stává se, že posluchači chvílemi přemýšlí nad tím, zda mluví vážně, nebo si z nich jen dokonale střílí.

Luxovací úchylka

Bohumil Klepl se netají tím, že má velmi kladný vztah k uklízení a je doslova závislý na vysavači. „No.. to už je ale úchylka. Můj kolega Honza Kraus vždycky říká, že furt vařím, furt uklízím – mám asi nějaký problém v rozkroku. Že jsem prostě divnej chlap. A jedna psycholožka mi vysvětlila, že je to nějaký sací reflex z mládí, prostě pořád musím sát. Navíc žiju na vesnici, kde máme zvířata a doma se zásadně nezouváme. A já pak musím luxovat,” nechal se před lety slyšet herec v rozhovoru pro magazín Týden.

Herec, který často hraje s Evou Holubovou, si dokonce ke svým padesátým narozeninám přál vysavač za neuvěřitelných 100 tisíc korun. Jeho kolegové se mu na něj pak skládali.

Sex s vysavačem

Když byl před dvěma lety herec hostem v talkshow 7 pádů Honzy Dědka, došla slova právě na jeho luxovací úchylku. Na gauči dalších pozvaných seděl také sexuolog Ondřej Trojan, který prozradil, že měl kdysi pacienta, který se právě s vysavačem ukájel. „Přiznám se, že jednou jsem to taky zkusil a byl jsem rád, že jsem blízko toho vypínače. Jen mě to tak napadlo,” reagoval na historku Klepl. „No co? Taky by tě to napadlo, kdybys byla kluk!” smál se herec na přítomnou Moniku Absolonovou, která vypadala, že slyšela víc než by chtěla. „Bohoušku, já tě zbožňuju, ale měl bys mít nějakou autocenzuru. Nemusíš v televizi říkat všechno,” řekla vysmátá zpěvačka.