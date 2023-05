Bohuš Matuš kdysi učaroval Škrlovou z kauzy Kuřim: Ta pak tvrdila, že s ním žila

Zdroj: Profimedia

Zpěvák Bohuš Matuš má mnoho fanynek. Jak ale sám přiznává, některé z nich do něj v minulosti byly až děsivě zamilované a svým chováním jej nedostávaly do zrovna záviděníhodných situací. Jedna z nich mu denně stála pod oknem. Druhá pak byla odsouzena v šokující kauze Kuřim, která se týkala týrání mladých chlapců. Byla jí Barbora Škrlová.

Zatímco mnohdy jsou obdiv a náklonnost fanoušků umělcům příjemné, čas od času dojde na chvíle, které známé osobnosti děsí. Své o tom ví i zpěvák Bohuš Matuš, kolem kterého se motalo hned několik bláznivých fanynek.

Jedna tvrdí, že je otcem její dcery

O zvláštních zkušenostech s fanynkami se Bohuš Matuš rozpovídal v pořadu Kápni božskou. Tam mimo jiné hovořil o ženě, která za ním často chodí a snaží se ho přesvědčit o tom, že je otcem její dcery. „Je jedna fanynka, která chodí hodně na moje vystoupení, vždycky přijde s šestiletou dcerou a tvrdí, že je to moje dcera, kterou jsem jí udělal v době, kdy jsem se učil kominíkem. A já se jí vždycky snažím vysvětlit, že na kominíkovi jsem byl před pětatřiceti lety a té dceři je šest,” uvedl Bohuš Matuš.

Jiná z jeho fanynek ho ale neobtěžovala jen během koncertů, ale prakticky každý den. „A pak byla jedna, která mi pořád stála pod okny, když jsem bydlel ještě v Holešovicích. Byla tam od rána do večera,” povzdechl si zpěvák.

Vztah s Barborou Škrlovou?

V souvislosti s Bohušem Matušem se jednu dobu mluvilo i o Barboře Škrlové – psychicky nemocné ženě, která byla jednou z hlavních aktérek v kuřimské kauze. Barbora, která se kdysi vydávala za třináctiletou Aničku a následně za stejně starého chlapce Adama a která byla namočená do otřesného případu týrání dětí, jednu dobu tvrdila, že se zpěvákem několik týdnů žila v zahradní chatce. To ale zpěvák dodnes odmítá. Nevylučuje však, že se s ní znal.

„Kdysi jsem byl v jednom brněnském sboru, kam asi nějakou chvilku docházela, a vím, že mi tam někdo říkal, že tam byla. Asi mě znala, ale já ji nijak blízce ne. Poprosil jsem pak jednu advokátku, jestli by mi s tím nepomohla, a ona zašla přímo za Barborou do ústavu. A ta mi potom napsala dopis, kde se mi omlouvá, že si to všechno vymyslela,” vysvětlil Bohuš Matuš.