Bohuš Matuš bude brzy tatínkem: Prozradil, jaké má s dcerou plány

Předtím tolik volného času neměl, jelikož koncertoval. „Zpíval jsem dětem a moc mě to bavilo. Bylo to v zábavním lesním parku Krtkův svět. Byl jsem mile překvapen, jak to tam vypadá, a už se těším, až se svojí dcerkou místo navštívím,“ prozradil zpěvák.

„Těším se, až s tam budu s naší holčičkou jezdit třeba na šlapacích motorkách a jiných atrakcích, kterých tam je nespočet,“ řekl webu super.cz Matuš. Na roli otce se svědomitě připravuje a nic nenechává náhodě. S přítelkyní už se přestěhovali do většího bytu a nyní shánějí výbavičku.