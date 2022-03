Přejeme si rodinné kvarteto: Bohuš Matuš s plozením potomků rozhodně nekončí

Zdroj: kafe.cz

Přidrandil si to s manželkou Lucií a skoro šestnáctiměsíční dcerou Natálkou, která si spokojeně vrněla v apartním dopravním prostředku pro mrňata, na pražské Výstaviště. Tam, na Křižíkově fontáně pak zazpíval spolu s dalšími účastníky akce několik písniček v rámci Dne pro handicapované a děti uprchlíků z Ukrajiny.

„Tady jsem nemohl chybět. Víte, už jsem měl možnost vidět se s několika ukrajinskými maminkami a jejich malými ratolestmi a nezapomenu na jejich smutné oči. Chtěl jsem jim alespoň na chvíli udělat radost, pobavit je, i když vím, že to nemají jednoduché. Sám jsem táta a o to víc jsem tady chtěl být. Když se alespoň na chvilku ta malá očka rozsvítí, je to strašně krásný pocit a pro tu chvilku jejich radosti a možná i naděje, že vše se v dobré obrátí, stojí za to tady být,“ svěřil se pro kafe.cz Bohuš Matuš.

Jak bylo řečeno, dorazil na akci s rodinkou. S grácií sobě vlastní se propletl s kočárkem davy lidí a hravě„zaparkoval“ v improvizovaném zákulisí. Viditelně s tatínkovskou bravurou zvládl řízení vozítka a pak, ještě před vystoupením, se alespoň na chvilku pomuchloval se svou ratolestí.

„Víte, když mi bylo dvacet, třicet a i čtyřicet let nedovedl jsem si představit, že budu mít takhle skvělou rodinu. Nebyl jsem zrovna příkladem všech ctností, a že bych někdy zakotvil v manželství a ještě měl potomka, to pomyšlení bylo pro mne spíše z oblasti sci-fi. Ale podařilo se a jsem strašně moc šťastný, že mám svou Lucku a malinkou Natálku a za nic na světě bych neměnil,“ přiznal rozzářený taťka.

Doby kalení a balení jsou údajně nenávratně pryč, rodinka naprosto změnila jeho život. Zvládá nejen řídit auto, ale skvěle si poradí i za „volantem“ kočárku. To ale není jeho jediná aktivita, co se týče rodinných radostí a povinností.

„To je pravda,“ vložila se do hovoru Lucinka. „Bohuš je táta s velkým T. Kolem malé zvládá všechno. Přebaluje, chová, koupe malou, povídá si s ní, prozpěvuje písničky a když to shrnu, tak kromě kojení, dokáže všechno,“ s úsměvem pochválila klady manžela Lucie.

„Natálka, ač je ještě malý špuntík, tak má ráda, když jí zpívám. Má ráda písničky Karla Gotta a usmívá se, když jí zapěju i něco ze svého repertoáru. Prostě u ní, co se týče zpěvu, vyhrává Gott a Matuš,“ doplnil se smíchem Luciin manžel.

Rodinka bydlí, jak uvedla, v malém dvoupokojovém bytě na Chodově. Ten ale začíná být těsný, a to nejen kvůli své titěrnosti, ale hlavně do budoucna. Jak nám dospěláci prozradili, hlavně proto, že rozhodně s plozením potomků nekončí.

„Lucinka měla po porodu menší problémy, teď už je ale vše v pořádku, je zdravá a fit, takže já bych, nebo vlastně my bychom chtěli ještě klučinu. A kdyby to náhodou nevyšlo a zase to byla holčička, žádný problém. Děti jsou radost a na pohlaví nesejde. Nemáme přesně naplánováno, kdy by měl spatřit světlo světa náš další potomek, necháváme to na přírodě, ale rozhodně nechceme zůstat jen jako Matušovo trio. Přejeme si rodinné kvarteto a bylo-li by třeba ještě kvinteto, také se svět nezboří. Rodina je prostě nejvíc,“ dodal Bohuš Matuš, a jelikož přišel na řadu s vystoupením, odebral se zazpívat těm, kvůli nimž na Výstaviště dorazil.