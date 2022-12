Stěhování do většího je nevyhnutelné: Bohuš Matuš promluvil o druhém dítěti

Zdroj: Se souhlasem Bohuše Matuše

Malá Natálka Matušová roste jako z vody, takže čím prý je větší a aktivnější, tím je jejich byt v Dolních Chabrech menší a menší. Zatím to klape, ale už dnes rodiče vážně přemýšlejí, že v dohledné době se budou muset poohlédnout po něčem výrazně rozlehlejším.

„Je to tak, navíc ten náš domov je umístěn v těsné blízkosti autobusové zastávky, takže v podstatě žijeme v neustálém kraválu přijíždějících, odjíždějících, brzdících a troubících dopravních monster, což nejen pro nás dospěláky, ale hlavně pro Natinku není žádný med,“ svěřil se pro kafe.cz Bohuš.

Jak už dříve prozradil, vypadá to, že dcera půjde v jeho pěveckých šlépějích. Už nějakou dobu si s taťkou i mamkou prozpěvuje, hlavně písničky Karla Gotta a občas si zapreluduje i něco neznámého, z vlastního repertoáru.

„Prozpěvování jí jde báječně, takže vydrží-li jí to, bude v budoucnu možná reálné i založit Matušovo pěvecké trio,“ se smíchem řekl zpěvák a hned dodal: „I proto musíme změnit bydliště. Jak bylo řečeno, kvílí nám pod okny autobusy a jelikož Natálka ráda do svého mluveného i pěveckého projevu zařazuje nečekané novinky, když občas v nestřeženém okamžiku napodobuje klakson nebo kvílení brzd, což jak jistě uznáte, není pro nastupující pěnici zrovna to nejlepší,“ opět s úsměvem doplnil Bohuš.

A malá Natálka má ke kariéře zpěvačky docela našlápnuto a vydrží-li jí tahle záliba, může docela reálně rodinné trio opravdu vzniknout a fungovat.

„No to si piště. Prozpěvujeme si doma denně, když mám vystoupení, pěje s ní doma manželka Lucinka a dorazím-li z koncertu ve slušnou hodinu a dcera není na cestě do říše snů, zapreludujeme si všichni sborem. Ještě ovšem musíme doladit pohybové prvky. Zpěvák nebo zpěvačka by neměli na pódiu postávat jako dřeva, ale k pěveckému projevu musí přidat i něco pro oko, tedy drobné taneční kreace. A ty vypilováváme také a hlavní aktérkou je v tomto skoro baletním umu manželka,“ informoval nás zpěvák.

Matušovo pěvecké trio by určitě byla parádní věc, ale přeci jen, neuvažujete o kvartetu? Kdyby to klaplo, tak určitě dvě děvčata a dva kluci by byli ozdobou koncertních pódií.

„To je možná pravda, ale zda bude trio nebo kvarteto tak trošku závisí i na už zmíněných bytových poměrech. Přiznám se, že sem tam podobná úvaha u nás vyvstane, ale v pár metrech čtverečních bychom o sebe zakopávali a prostě by to nešlo, “ dodal s úsměvem Bohuš Matuš.