Bohuš Matuš je zklamaný: Lucie mu druhé dítě neporodí, musí pár let počkat

Zdroj: Profimedia

Bohuš Matuš se netají tím, že by měl rád velikou rodinu. Zpěvák má se svou manželkou Lucií dvouletou dceru, na druhé dítě si ale extravagantní pár bude muset počkat. Matušová má za sebou náročnou operaci a lékaři jí proto těhotenství nedoporučují.

Bohuš Matuš svým vztahem s o třicet let mladší Lucinkou nejprve šokoval veřejnost i své kolegy z branže, dnes už se ale nad jejich láskou nikdo nepozastavuje. Zpěvák si svou mladičkou krásku, se kterou zplodil dceru, vzal minulý rok za ženu a jejich vztah je i po letech zalitý láskou a štěstím.

Matuš byl sice dlouho starým mládencem, do role otce se ale vžil naplno a dcera Natálka je pro něj vším.

Hudebník by rád své holčičce co nejdříve pořídil sourozence, zdravotní stav Lucie to ale zatím neumožňuje.

Na Bouhouška si budu muset pár let počkat

Lucie Matušová si krátce po porodu nechala udělat abdominoplastiku. Jedná se o zákrok, při kterém se odstraní přebytečná kůže a sešijí se povolené břišní svaly. Z tohoto důvodu musí mladá maminka s dalším dítětem počkat.

"Vzhledem k tomu, že na Lucku ten porod byl velká zátěž, měla pak špatné svaly na břiše. Byla na těžké operaci. Prostě si na malého Bohouška budu muset pár let počkat," vysvětlil Bohuš Matuš Expresu a dodal, že hodlá zkoušet štěstí tak dlouho, dokud se mu nenarodí vytoužený syn.

Zpěvákova manželka ale v mezidobí rozhodně neztrácí čas a zkouší prorazit v showbyznysu.

Tenkrát na castingu se Lucii nedařilo

Lucie Matušová také touží vystupovat před diváky. V minulosti se již zúčastnila několika konkurzů, kde ovšem nebyla příliš úspěšná. Bohuš Matuš ale stále věří, že se jeho žena nakonec na pódia přeci jen dostane. Přimlouvat se za ni ale prý u kolegů nehodlá.

"Nikdy bych si to nedovolil. Nešel bych za Oldou a neřekl mu, aby sem do divadla vzal mou ženu. Když se zadaří, tak se zadaří. Tenkrát na castingu se nezadařilo, ale já věřím, že teď, kam šla na konkurz, jsou jí více nakloněni," prozradil Bohuš s tím, že Lucie aktuálně zkouší své štěstí v Divadle Na Maninách.

Bohuš Matuš by rád měl dětí plný barák