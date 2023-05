Bohuš Matuš otevřeně: Vysvětlil exekuce a důvod neustálého stěhování

Zdroj: kafe.cz

Na nedávný nedělní čarodějnický podvečer dorazil zpěvák Bohuš Matuš s celou rodinkou. Přišel nejen zazpívat početnému publiku do Centrálního parku v Praze 13, ale s malou Natálkou a manželkou Lucií se přišel i vyřádit na zdejší atrakce a otestovat nějaké ty sváteční spíše sladké a lehce nezdravé pochutiny. Při té příležitosti objasnil jeho údajné exekuce a proč se neustále stěhují.

Říká se, že práce šlechtí, takže jste spojili příjemné s užitečným a mohl byste nám ve zkratce popsat, jak jste si užívali dnešní den?

„Celý dnešek jsme si řekli, že si uděláme pohodově aktivní. Než se ale budete ptát na konkrétní radovánky, rád bych uvedl pár věcí na pravou míru. Jsou to nepříjemnosti, které mne poslední dobu opět provázejí a týkají se mého i našeho soukromí, a to je lež, která mi hodně vadí. Vyrojily se spekulace, že se neustále stěhujeme a pak že mám na krku plno exekucí. Takže ano, stěhovali jsme se třikrát, protože jsme rodina a pro ni chci zařídit, aby to, kde a v čem žijeme, byl opravdu skvělý domov a ne pastouška. Mám pocit, že nejsem sám, kdo podobné změny hledal nebo hledá.“

Když už jste tyhle záležitosti naťukl, vyrojily se zprávy i o kvantu vašich exekucí? Co k nim byste čtenářům řekl?

„Jednu dost zásadní věc. Těm, co mají péči o mé exekuce, bych chtěl sdělit, aby se podívali na moji facebookovou stránku. Dal jsem tam výpis z registru exekucí, kde je jasně psáno, že žádné nemám a ať si najdou pro své nepravdivé výlevy jinou oběť. Mohl bych ještě o dalších a dalších nesmyslech a pomluvách pokračovat, bylo a je jich dost, ale nechme toho. Zlí lidé prostě byli, jsou a budou a věnujme se věcem, příjemnějším.“

Takže zpět k čarodějnickému dni. Jak jste si ho tedy od ranního kuropění užívali?

„Dopoledne jsme se vrhli do vaření a rukou společnou a nerozdílnou uvařili rajskou s knedlíkem. Tedy krmi připravovaly především dámy, já kontroloval, testoval a radil, a jelikož jsme zodpovědní, nic nešidíme, tak se jídlo nadmíru povedlo. A navíc, Natynka se při vší té práci stihla ještě jen tak bokem naučit básničku Kominíček, kterou nás baví každou chvilku. No a pak přišel čas odebrat se sem na Čarodějnice, takže jsem tu zazpíval blok písniček a pak jsme se aktivně bavili.“

Bohuš Matuš, NatálkaZdroj: kafe.cz

Jak vidno, malá Natálka má na podobné akci premiéru. Neměli jste obavy, že se čarodějnic bude bát a spíše vás požene zpět domů, než aby se s nimi kamarádila?

„No tak, trochu ano. Víte ona tvrdí, že je princezna nebo víla a mezi čarodějnicemi zatím nebyla, ovšem v průběhu dne změnila názor. Ony strašidelné dámy byly v pohodě, samý úsměv a občas jí podstrčily lízátko, takže přátelství bylo navázáno. Teď se těší na příští rok, kdy by chtěla, abych jí sehnal podobný čarodějnický obleček a mohla se zařadit mezi tenhle rozdováděný spolek strašidel.“

Jak jsme měli možnost vidět, docela se chytla i na atrakcích, které dnešek provázejí a zřejmě i poutě se stanou do budoucna jejím koníčkem. Nebo jí míníte trošku tyhle choutky mírnit?

„Tak chytla se asi určitě a mírnit ji nemíním, protože i mně a manželce Lucince se to líbí. Prolezli jsme, co se dalo. Nejvíc se jí líbilo na dětském řetízkovém kolotoči. Nejdříve chtěla, abych se s ní i já zatočil, ale bohužel, sedačka byla uzpůsobena na menší, tedy dětské zadečky a já s tím svým jsem tedy neměl šanci. Ale zvládla to sama a docela s grácií. Mám pocit, že kromě čarodějnického oblečení budu muset shánět i malý domácí kolotoč, protože z něj nechtěla slézt a docela mu propadla,“ uzavřel povídání Bohuš Matuš, protože se musel jít před vystoupením rozezpívat. A jelikož Natálka je sama začínající pěvkyní a ví, co tahle profese obnáší, přidržovala taťkovi před ústy mikrofon, aby svůj následný minikoncert zvládl v tradiční pohodě a dobrém rozmaru.