Bohuš Matuš na premiéru filmu dorazil pod vlivem: Bál jsem se, že zkolabuji

Bohuš Matuš byl jeden ze šťastlivců, který měl čest poznat Karla Gotta osobně. Smrt Mistra byla pro operního zpěváka velice bolestivá, proto se na premiéru filmu Karel musel posilnit léky a alkoholem. Zeptali jsme se Matuše, jak s odstupem času smrt Gotta prožívá a jak zvládl zhlédnout film, u kterého pláčou houfně tisíce fanoušků zesnulé hvězdy.

Bohuš Matuš ke Karlu Gottovi vzhlížel a smrt svého kolegy nesl velice těžce. Premiéru filmu Karel si nenechal ujít, ačkoliv prý předem tušil, že se mu otevřou staré rány.

"S odstupem času už je to lepší, pořád se s tím ale nedokážu smířit. Karel Gott zemřel brzy, já jsem z rodiny, kde se dožíváme devadesáti, takže mi jeho odchod připadal velice předčasný," prozradil nám Bohuš Matuš.

Aby vůbec snímek o svém zesnulém kamarádovi mohl zhlédnout, musel se posilnit silnými léky a alkoholem.

Držela mě za ruku moje žena

"Nebudu lhát, musel jsem si vzít předem dva lexauriny a zapil jsem to placatkou vodky," přiznal Bohuš Matuš.

"Celou dobu mě držela za ruku moje žena a nebyl okamžik, kdy bych si z tváře nemusel otírat slzy. Věděl jsem, že tam bude Karlovo odcházení a ten pohled byl pro mě velice bolestivý," dodal zpěvák.

Hlavním důvodem, proč se rozhodl raději vzít si předem léky na uklidnění, je nepříjemná zkušenost z minulosti.

Bohuš Matuš zkolaboval na pohřbu Matušky, bál se podobné zkušenosti

"Když jsem byl před lety na pohřbu Waldemara Matušky, psychicky jsem zkolaboval. Proto jsem si na film Karel raději vzal léky, nechtěl jsem tohle zažít podruhé," vysvětlil Bohuš Matuš naší redaktorce.

Ačkoliv zpěvák celý film probrečel, stejně jako většina přítomných diváků v sále, hodnotí ho kladně.

"Je to citlivě a hezky natočené, bohužel je tam i to odcházení, to byla asi nejhorší část. Karel to ale takhle chtěl, aby lidé viděli, jak to celé statečně nesl i v posledních chvílích," uzavřel.

Karel Gott fanouškům i kolegům moc chybí