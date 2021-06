Místo, kde se ženil Bohuš Matuš, krachuje: Milionová pokuta za otevření parku!

Bohuš Matuše se na osmnácté narozeniny své partnerky Lucinky stal poprvé ženáčem a na obřad si vybral velice netradiční místo- Krtečkův svět. Zpěvák prý chtěl tímto gestem pomoct kamarádovi, zatím to ale vypadá, že podnik zkrachuje, majiteli hrozí milionové pokuty!

Bohuš Matuš si dlouhé roky držel status starého mládence, s příchodem přítelkyně Lucie se ale vše změnilo a zpěvák se nejen dočkal před padesátkou vlastní dcery, také se poprvé oženil.

I když vztahu Matuše a jeho tehdy čtrnáctileté Lucie zpočátku veřejnost nefandila, partneři všem dokazují, že je jejich soužití plné lásky a nejedná se pouze o úlet, jak se mohlo zdát.

Muzikálový zpěvák si matku svého dítěte vzal v den jejich osmnáctých narozenin v zábavním parku Krtkův svět. Majitel parku Josef Roušal se ale potýká s vážnými problémy se zákonem, otevřel totiž navzdory soudnímu zákazu!

Krtkův svět stojí na lesním pozemku, lidé ničí jeho návštěvou přírodu

Krtkův svět byl loni na podzim uzavřen. Podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) jeho stavba zničila les a provozem ho i nadále poškozuje. Inspektoři navíc zákaz letos v dubnu obnovili a stále platí, majitel se ale přesto rozhodl v polovině měsíce otevřít místo stovkám návštěvníků denně.

Majitel parku Josef Roušal věc okomentoval webu TN.cz. Prý kdyby tak neučinil, zemřel by hladem. Na to ČIŽP téměř okamžitě zareagovala a přišla do areálu na další kontrolu.

"Řekli, že dostanu pokutu, ještě dřív, než na tu kontrolu přišli. To mi připadalo humorné. Tu inspekci jsem si celou natáčel, žádal jsem je, ať nejprve řeknou konkrétně, co jsem vlastně udělal, ale toho nejsou schopní. Říkají, že jsem zničil les, že jsou tam oplocení, ale nebyli mi schopní ukázat, co přesně. Já mám všechno podle zákona," tvrdí majitel Krtečkova světa.

Boje o pozemek se táhnou téměř dvacet let

Inspektoři navštívili Krtkův svět naposledy 6. května. "Provedli jsem další kontrolní úkon v rámci probíhající a dosud neukončené kontroly. Co se týče možné pokuty, horní hranice je pět milionů korun," sdělil mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka s tím, že výsledek kontroly se jako první dozví Josef Roušal.

"Česká inspekce životního prostředí z důvodu ohrožení životního prostředí v lesích a zamezení škodám na lesních pozemcích v zábavním parku Krtkův svět vydala v dubnu 2021 rozhodnutí o zastavení škodlivé činnosti vlastníkovi předmětných lesních pozemků. Z doposud zjištěných skutečností vyplývá, že v šetřené lokalitě dochází k dlouhodobému hrubému porušování právních předpisů," doplnil Ovečka.

"Zatím je ticho po pěšině. Čekám tedy asi nějakou pokutu, ale inspekce jedná nesprávně, jdou po mě jako po fyzické osobě. Stavební úřad ze mě dělá debila, 18 let vyřizuji povolení. Vyšetřuje to i policie a tahle kauza nebude mít konec," tvrdí podnikatel přesvědčeně.

Podle mluvčího ČIŽP majitel Krtkova světa lže! "Ohrožování životního prostředí na lesních pozemcích v zábavním parku stále pokračuje. K tomu jsou navíc na sociálních sítích šířeny nepravdivé informace. Např. videozáznam umístěný na stránkách Facebooku dne 16. 5. 2021 je zavádějící (sestříhaný) a neodpovídá skutečnosti," konstatoval Jiří Ovečka. Celá záležitost tak rozhodně není u konce a až čas ukáže, zda úředníci v budoucnu celý areál uzavřou, nebo se podaří Rouškalovi svou stavbu zachránit.

Krtkův svět je otevřený i přes zákaz.