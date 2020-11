Bohuš Matuš: Strach z alkoholismu, nad vodou ho drží jen Lucinka!

Bohuš Matuš si v minulosti prošel bojem se závislostí, holdoval alkoholu a kombinoval ho s marihuanou, s příchodem Lucie se ale vše změnilo!

"Měl ve svém životě období, kdy mrhal svým talentem. Ale teď je díky Lucince jako vyměněný. Nebýt jí, bůhví, jak by na tom byl s kariérou. Možná mu zachránila i život, kdo ví. Je spousta kamarádů z mokré čtvrti, kteří by ho mohli nešťastně nasměrovat do životní situace, v níž by zpěvák jeho formátu asi neměl být. Ale kvůli Lucince má důvod vracet se domů, což předtím neměl, nikde zbytečně nevysedává a neblbne," řekl před časem známý Matuše deníku Extra.cz.

Jenže, poslední týdny nemůže zpěvák vykonávat své zaměstnání a musí být doma zavřený, což je pro něj prý velice nebezpečné, vrací se mu totiž chutě na zakázané ovoce!