Expert o Matušovi a Lucince: Běžné to není, vztah se těhotenstvím bude vyvíjet

Jan Cimický se k věci staví velmi racionálně. Bez většího váhání se pustí do odpovědí. Zeptali jsme se ho, zda je standardní mít ve vztahu takový věkový rozdíl.

„Není to úplně běžná věc, ale není to něco, co by bylo zcela výjimečné. Věkový rozdíl se počítá podle kalendářního věku, to znamená podle data narození, ale v tom mezilidském vztahu hrají roli třeba i biologický a mentální věk. V tom se mohou pak jedinci sbližovat více,“ vysvětluje Cimický, který se za léta praxe setkal s ledasčím.

Tak velký věkový rozdíl úplně běžný není

Zdroj: profimedia

„Z historie známe hned několik případů. Když se podíváte o sto nebo dvě stě let zpátky, tak zjistíte většinou si mladší dívky braly starší muže. Mělo to ale svůj smysl, jelikož ony potřebovaly být zajištěné. On musel mít jasnou a trvalou práci,“ vysvětluje Cimický historickou konotaci.

„S vývojem se pak věkem lidé sbližovali a brali se více méně vrstevníci. No a dnes se zase ta situace mění a to je dynamický jev a není to příznak sociální patologie. Možná je to více vidět u lidí, kteří jsou známí. Z minulosti známe případy, kdy si mladá dívka vzala výrazně staršího partnera a byla s ním velice šťastná,“ upřesňuje a tahá z rukávu zmíněné případy.