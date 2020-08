Bohuš Matuš si bude muset poradit: Lucinka chce, aby byl u porodu!

Miminko bylo plánované. Bohuš Matuš zkrátka zatoužil být otcem. S předchozí partnerkou Nikolou to necítil, ale s Lucií je to ono. Sedmnáctiletá studentka konzervatoře se na děťátko moc těší a ve škole si zařídila individuální studijní plán.

Oba s Matušem už shánějí výbavičku, což dělá zpěvák jistě rád. Jediné, z čeho měl hrůzu, bylo to, že bude muset být u porodu, a to se také stane. Lucinka to vyloženě vyžaduje. „Lucinka si to moc přeje, já na to moc nejsem. Ale samozřejmě, že u toho budu,“ svěřil se Matuš webu Život v Česku.

Bohuš Matuš se nemůže dočkat svého prvního potomka

Zdroj: Profimedia

Pupeční sňůru ale stříhat nechce. „To dělat nebudu, to ne,“ řekl. Do budoucna by měl ještě někdy rád dalšího potomka, ale času na rozmyšlenou má dost. Lucie ještě neporodila ani toho prvního a navíc jí je jenom sedmnáct.

„Asi jo, uvidíme, jak všechno budeme zvládat, ale dalšího potomka bych chtěl, uvažuji o tom,“ dodal Matuš, který přípravy na příchod nového tvorečka rozhodně nezanedbává. „Zajímám se o vše, co je spojené s narozením miminka. Společně s Lucinkou se snažíme zařídit vše, co je potřeba. Je to pro mě nový životní impuls a velká radost,“ svěřil se Bohuš Matuš Šípu.