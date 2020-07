S bývalkou dítě nechtěl, s Lucinkou už ano! Jak se Matuš připravuje na miminko?

Bohuš Matuš bude tatínkem. Jeho téměř o třicet let mladší přítelkyně je v pátém měsíci. Přesto, že jí je pouhých sedmnáct, na miminko se moc těší. Ostatně stejně jako zpěvák, který prozradil, jak se na příchod nového člena rodiny připravují.

„Zajímám se o vše, co je spojené s narozením miminka. Společně s Lucinkou se snažíme zařídit vše, co je potřeba. Je to pro mě nový životní impuls a velká radost,“ svěřil se Bohuš Matuš Šípu. Ještě před pár lety by nikdo neřekl, že je tohle zpěvák schopný vyslovit.