Proč přijali role sexuálních poradců? Matuš s Lucií vysvětlili, jak to vzniklo

O tom, že má Bohuš Matuš rád mladé dívky, se všeobecně ví. To, že si na sňatek se svou současnou ženou musel počkat do jejích osmnáctých narozenin, také. Věděli jste ale, že si před časem pár zahrál na sexuální poradce v jednom televizním pořadu?

Bohuš Matuš a jeho mladinká Lucinka zřejmě nabyli dojmu, že mohou okolí radit v oblasti sexuálních problémů. Jinak si nejde vysvětlit, proč před časem přijali nabídku na účinkování v jednom bulvárním pořadu, kde v jisté části několik celebrit reaguje na otázky sexuálního charakteru.

„Když jsme přišli na reportáž, všimli jsme si hned nějakého nápisu ohledně sexu. Lucka se hned chtěla otočit a jít pryč. Přemlouvali nás ale a tvrdili, že otázky budou v pohodě, tak jsem se jako šoumen rozhodl, že do toho půjdu, že z toho udělám legraci,“ prozradil zpěvák pro extra.cz.

Do účinkování v pořadu s intimními otázkami prý byli dotlačeni

A jeho o třicet let mladší choť doplnila: „Byl tam zmatek, tlačili na nás, tak jsme nakonec ani nedokázali pořádně zaprotestovat. Přitom nám před podpisem smlouvy pořádně neřekli, co tam ve skutečnosti bude za otázky. Když jsem se to dozvěděla, tak jsem upozorňovala na to, že mi je osmnáct, že nemám dost zkušeností, tak se mi k takovému tématu nechce moc vyjadřovat.“

Po pár dílech se naštěstí zpěvák přestal spolu se svou vyvolenou ztrapňovat a vrátil se zpět domů vychovávat svou dvouletou dcerku. Matuš se netají tím, že by měl rád brzy druhé dítě, ale bohužel Lucinka nemůže. Má totiž za sebou náročnou operaci, ze které nejen, že se dodnes zcela nevzpamatovala, ale lékaři jí dokonce nedoporučili znovu otěhotnět.

Historka s robertkem se stala legendární

Zpěvák má ale evidentní zkušenosti s různými pomůckami, jelikož o nich v pořadu Život ve hvězdách také mluvil. Jeho historka s robertkem je legendární.

„S tím robertkem jsem se snažil udělat legraci, abych odlehčil situaci. Ale nejhorší je, že tam je položena nějaká otázka, v půlce ji ustříhli a za ni nastřihli mou odpověď na úplně jiný dotaz,“ rozčiloval se Bohuš a dodal: „Koukali jsme na to jako blázni. Byli jsme z toho špatní."

Od té doby si raději nechává rady pár na doma a my se můžeme jen domnívat, jestli se jimi řídí. Dnes slaví zpěvák 49. narozeniny a jeho Lucinka mu jistě připraví nějaké velkolepé překvapení. Kdo ví, třeba pár začne pracovat na dalším miminku, aby ho zpěvák zvládl ještě před padesátkou.