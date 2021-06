Nemístné chování Vojtka na svatbě Matuše: Udělali ze mě rajdu, říká Lucinka

Svatba Bohuše Matuše a jeho Lucie se neobešla bez humbuku. Hostem tam byl totiž i zpěvákův kolega Marian Vojtko, který prohlásil, že Lucinka byla jeho věrnou fanynkou od čtrnácti let. Dal tak průchod spekulacím, že s ním mohla něco mít.

Marian Vojtko je velmi společenský, ale neuškodilo by mu občas mlčet. Zvlášť když ví, že je na veřejné akci jako je svatba Bohuše Matuše a Lucie. Nahlas tam řekl, že Lucii znal už ve čtrnácti, kdy byla jeho věrnou fanynkou.

Okamžitě se začalo spekulovat, že spolu měli něco víc. Šlo však skutečně o pouhé domněnky. „Dělal si srandu. Nechtěl to říct,“ bere to s lehkostí Matuš. Svatbu mu to rozhodně nezkazilo. „Svatba byla skvělá. Bylo to krasné,“ svěřil se Matuš v pořadu Život ve hvězdách.

Lucie vzápětí dodala, že se mají snad ještě raději než předtím. Drby ohledně Vojtka a jí hned uvedla na pravou míru. „Já jsem vždycky měla volné vstupenky od svojí učitelky zpěvu. Párkrát jsem se bavili, ale v životě jsme se nijak neobjímali. Nic mezi námi nebylo,“ objasňuje.

Lucie vše uvedla na pravou míru

Na základě spekulací začaly vycházet nejrůznější články a Lucie to nenechala jen tak. „Já jsem tam volala (do redakce) a křičela jsem na ně, že se mě udělali…“ nechává Lucie vyznít větu do ztracena a hledá slova. „Rajdu,“ doplňuje ji Matuš.

Zbytečnostmi se ale snaží nezabývat a užívá si přítomnost. „Já jsem vždycky myslel, že nebudu mít rodinu a jsem šťastný, že ji mám,“ raduje se zpěvák.

„Chtěl jsem být s někým, kdo nic neřeší. Jako manželka se moc hezky stará,“ tvrdí. „Stará se o Natynku a já vařím a uklízím,“ vypráví, jak to u nich chodí. Oba spolu tráví hodně času, když zrovna Matuš nekoncertuje. Nejraději by ale vystupoval se svojí manželkou.

Matuš by nejraději vystupoval společně s manželkou

„Diváci mají zájem slyšet i Lucku. Tak už Lucinku učím nějaké písničky. Ona mi vždycky řekne, ať ji neobtěžuji,“ konstatuje Matuš. Snad se mu jednou jeho přání splní. V minulosti už spolu párkrát vystupovali, ale pak z toho sešlo.

Momentálně je Lucie především maminkou a manželkou. Péči o malou dceru Natálku si nanejvýš užívá. Ostatně v minulosti se nikdy netajila tím, že chtěla být mámou brzy. Matuše o miminko prosila už dříve, ale on to odmítal s tím, že je moc mladá. Nakonec se jí podařilo prosadit si svou.