Bohuš Matuš oslaví s Lucií výročí svatby: Rodinný mejdan a sladké radovánky

Zdroj: Se souhlasem Bohuše Matuše

Prázdniny a doba dovolených nejsou pro zpěváka Bohuše Matuše slastnou dobou nicnedělání. Právě naopak, vedro ani bouřky ho nechávají v klidu, protože jeho příznivci si prostě jeho vystoupení nenechají ujít, a tak musí makat.

„Je to tak, ale vyhovuje mi to a rád bavím diváky a posluchače a samozřejmě i sebe. Třeba tento týden jsme s Marianem Vojtkem zpívali písničky našeho oblíbence Karla Gotta na letní scéně divadla Kalich pod Žižkovskou věží. A ač se z nás a určitě i diváků pořádně lilo, byla to paráda. A do konce srpna mám v diáři řadu dalších vystoupení, takže žádný veget,“ s úsměvem uvedl Bohuš.

To jsou sice určitě chvályhodné aktivity, ale tělo si občas potřebuje také odpočinout. Přeci je tu i rodina a ta si musí taťky i manžela rovněž pořádně užívat.

Bohuš Matuš s dcerouZdroj: Se souhlasem Bohuše Matuše

„No to je samozřejmé a u nás tomu není jinak. Naše společenství je základem a vzpruhou pro to, co dělám. Je to takový povolený doping, který mi dává elán a radost do práce. Na nějaký čas jsme se s rodinou přestěhovali z Prahy na chatu do Řevnic a užíváme si každou společnou chvilku. Po koncertech se okamžitě vracím, a než následující den nebo dny odjíždím na další vystoupení, trávíme chvíle společně. Tak třeba chodíme na procházky, já jsem na svá postarší kolena v sobě objevil i netušené schopnosti zemědělce, takže zalévám rostliny, ryju, samozřejmě jen v záhonech, okopávám a při téhle činnosti mi aktivně asistuje malá Natálka a manželka. Lucinka spíš pomáhá radou, dcera, aby mi práce šla lépe od ruky, si pobrukuje nejrůznější melodie, takže se k ní často i přidám, zpěvem se připojí i partnerka a pořádáme si tak rodinné zahradní koncerty. Občas zapojíme i atraktivní taneční kreace. A když už vyčerpáme repertoár, sedneme k improvizovanému pískovišti a plácáme bábovičky. Prostě paráda,“ s úsměvem informoval kafe.cz zpěvák a teď i zemědělec.

Bohuš Matuš s rodinouZdroj: Se souhlasem Bohuše Matuše

Jak jsme zjistili, tento měsíc vás čeká i řada významných událostí a jubileí, které by se neměly nechat bez povšimnutí.

„To máte pravdu. Jednak sedmnáctého srpna oslavím devětačtyřicetiny a pak i dvoje lehce netradiční kulatiny. Malá Natálka bude mít za sebou dvacet měsíců od narození a bude to také patnáct měsíců od svatby s mojí Lucinkou. Uznáte sám, že to se prostě nedá jen tak přejít. Už teď mám jasno, jak oslavy proběhnou. Chystám především rodinný mejdan a radovánky nasměruji do cukrárny. Já se sice sladkostem spíše vyhýbám, ovšem jednou za rok si nějaký ten dortík dopřeju a nepochybuji, že mě v tom nenechají moje dvě dámy samotného. Lucka si s chutí cukrářské dobroty dopřeje a naše malá s námi určitě bude držet basu. Bude to sice zřejmě bohatě kalorická party, ovšem nejsme ani jeden z nás pecky bez pohybu, takže případný drobnější váhový přírůstek hravě brzy při nejrůznějších aktivitách zlikvidujeme,“ dodal Bohuš Matuš.