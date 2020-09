Řádili v novém bytě a dělali pořádný hluk, na Matuše s Lucinkou ťukali sousedi

Šťastný je také proto, že už nemusí stěhovat. Dle jeho slov to bylo opravdu náročné. Opakovat už by to jistě nemusel. „Bohužel bydlím v ulici, kde jsem nemohl přistavit stěhovací vůz, tak jsem všechno musel stěhovat tím svým autíčkem, ale musím říct, že nám hodně lidí pomohlo,“ radoval se zpěvák.

Konečně také zhubl a hodlá s tím pokračovat, když už se mu to povedlo. „Odstěhoval jsem to vlastníma rukama, takže mi spadlo malinko břicho a asi ještě začnu chodit do posilovny,“ říká zpěvák, který nechce polevit.