Bohuš Matuš se druhého dítěte jen tak nedočká: Přísný zákaz od lékařů!

Bohuš Matuš a jeho manželka Lucie plánovali krátce po narození jejich první dcery Natálky, že jí brzy pořídí sourozence. Čerstvá maminka ale musela podstoupit operaci, kvůli které dostala zákaz otěhotnět.

Bohuš Matuš nedávno změnil svůj dlouhodobý status svobodného mládence a oženil se se svou o třicet let mladší partnerkou Lucií, která mu pár měsíců před svatbou porodila dceru.

Ačkoliv vztahu této věkově nesourodé dvojice zpočátku moc lidí nefandilo, oni všem dokazují, že svou lásku myslí vážně.

Zpěvák se netají tím, že by rád založil se svou manželkou velikou rodinu a stejně tak Lucie po narození Natálky prohlašovala, že určitě u jednoho dítěte nekončí. Jenže zdravotní stav mladé maminky vše zkomplikoval.

Lucie vyřešila zdravotní problém a současně podstoupila plastiku břicha

Bohuš Matuš ještě nedávno vtipkoval, že za studentské úspěchy své manželce udělá druhé dítě. Na to si ale nyní bude muset počkat. Lucinka krátce po porodu musela do nemocnice.

"Pupeční kýlu jsem prý měla hned po porodu, akorát se na to nepřišlo. Zjistilo se to vlastně až ve chvíli, kdy to začalo pořádně bolet. Lékaři mi říkali, že jsem to zachytila v pravou chvíli. Kdybych přišla později, mohl to být velký průšvih," vysvětlila Lucie webu extra.cz, proč musela na operaci.

Kromě zdravotních potíží se Lucie rozhodla vyřešit také estetický problém a nechala si udělat abdominoplastiku, neboli odstranění přebytečné kůže na břiše. "V nemocnici se to dalo snést. První den po operaci to bylo hrozné, druhý také, ale pak už to bylo v pohodě. Hlavně se mi stýskalo po Natálce. Hodně mě mrzí, že ji teď nemůžu brát do náruče, ale jinak už mě nebolí vůbec nic," prozradila.

Druhý porod by mohl Lucinku ohrozit na životě

Kvůli náročným zákrokům, které Lucie prodělala, nepřichází druhé těhotenství v úvahu. Než se jizvy na břiše čerstvé mamince zahojí, bude to prý trvat minimálně rok. Pokud by otěhotněla předtím, hrozily by vážné zdravotní následky!

"Další těhotenství teď nehrozí. Lucinka musí nyní dlouho čekat, než se jí všechno po operaci zahojí. Doktoři jí říkali, že teď asi rok nesmí být vůbec těhotná. Byl by to velký malér," řekl Bohuš Matuš.

Jelikož je zpěvák pracovně vytížený, o dceru se po operaci Lucinky starala babička. "Natynka byla u babičky. Děťátka to ještě nevnímají, že jsou nějaké větší změny. Docela často jsme za ní jezdili, ale hlavně, miminka strašně milují své babičky, takže byla spokojená. Pořád dokola říká bába, jen sem tam táta," uzavřel.