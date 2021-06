Bohuš Matuš: První pusinka s Lucinkou v deseti letech? Zpěvák opět šokuje!

Bohuš Matuš se nedávno oženil, po čtyřech letech si vzal matku své dcery Natálky, Lucinku. Novomanželé se zúčastnili znalostního kvízu, kde zpěvák prozradil, kdy dal své manželce první pusu!

Bohuš Matuš se před pár týdny zbavil statusu starého mladénce, když se oženil se svou o třicet let mladší partnerkou Lucií Palkaninovou.

Zpěvák měl veselku v zábavním parku Krtkův svět a on i jeho novomanželka si obřad i následnou oslavu velmi užili. Svatba se navíc konala v den osmnáctých narozenin Lucinky, a tak bylo co oslavovat.

Z Lucinky je tak již přes dva týdny paní Matušová, co ale o sobě manželé po čtyřech letech vztahu vědí? To zjistili ve znalostním kvízu.

Lucinka Matušová má pořádně ostrý jazýček, svého manžela nazvala debilem!

Bohuš a Lucie Matušovi se nechali vyzpovídat pro pořad TV Nova Život ve hvězdách. Kvíz měl odhalit, jak moc se novomanželé znají.

Zpěvák svou Lucinku uvedl do rozpaků, když přišla otázka na první pusu. Odpověď totiž netušil a jeho manželka mu jen nenápadně špitla: "Ty si byl můj první," na což zareagoval Matuš slovy: "Tak deset, tehdy ti bylo deset, ne?" zeptal se hudebník s humorem sobě vlastním.

To Lucinka nerozdýchala a Matuše setřela: "Ty seš debil," na což zpěvák ihned začal situaci žehlit a uvedl vše na pravou míru: "Vždyť jsi byla tehdy na tom Fantomovi, ta pusa byla samozřejmě na tvář." vysvětlil. Čerstvá paní Matušová jen dodala, že by nerada, aby jeho slova opět někdo překroutil, zpěvák ale jen flegmaticky zakroutil hlavou: "To už je jejich věc."

Matušová se opět vyjádřila k Vojtkovi, žádné objímání prý nebylo

Lucie Matušová se mimo jiné vrátila k aféře s Marianem Vojtkem, který měl na svatbě svého kamaráda Bohuše Matuše naprosto nemístné řeči. Vojtek na veselce tvrdil, že nevěsta Lucinka původně chtěla jeho a když ji odmítl, smířila se s Matušem.

To ale podle Lucinky nemá s realitou nic společného a na koncerty muzikálového zpěváka chodila pouze kvůli své kamarádce, která byla do něj zamilovaná.

"Já jsem vždycky měla volný vstupenky od té mojí učitelky zpěvu. Tak jsme se párkrát bavili. Byli jsme kamarádi, ale nikdy jsme se neobjímali," tvrdí paní Matušová.

Podle ní to Vojtko myslel z legrace. „Chodila za ním hlavně ta moje kamarádka, která ho miluje. Jo, měli jsme se rádi, ale v životě mezi námi nic nebylo," vysvětlila webu TN.cz.