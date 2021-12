Lucinka od Matuše vrátila smeč Sokolovi, připomněla mu jeho sedmnáctku

Zdroj: Profimedia

Ondřej Sokol se během vyhlašování cen Český slavík 2021 nevhodně trefoval do věkového rozdílu mezi Bohušem Matušem a jeho manželkou Lucií. Ta si ale od moderátora nenechala nic líbit a poslala mu ostrou odpověď.

Ondřej Sokol se při moderování Českého slavíka snažil být vtipný za každou cenu, a proto se mnohdy nevybíravým způsobem opíral do přítomných hostů. V seznamu hudebníků, které si Sokol vzal na paškál, byl i Bohuš Matuš.

Moderátor o zpěvákovi prohlásil, že jeho novomanželka s ním na galavečeru není, protože už je po Večerníčku.

I když se snažil Sokol pak situaci vyžehlit a tvrdil, že myslel mateřské povinnosti Matušové, Lucie jeho poznámku rozhodně nenechala zapadnout.

Zasmála jsem se, když jsem viděla s kým Sokol randí

"Chodí mi strašně moc zpráv, abych se vyjádřila k tomu, co o mně řekl Ondřej Sokol. Řeknu vám jen to, že mě páteční Večerníček moc bavil. A co vaši přítelkyni, Ondro?" vzkázala rýpavě Lucie Matušová Ondrovi Sokolovi na svém Instagramu.

Moderátor totiž po rozvodu s matkou svých svou dětí, Kateřinou Lojdovou, sám udržoval poměr se "sedmnáctkou", a to v době, kdy mu bylo přes čtyřicet let. Minulý rok v dubnu se navíc Sokol zasnoubil se svou aktuální partnerkou Nikolou, která je též o 23 let mladší.

"Mě to opravdu vůbec neurazilo. Nebyl důvod. Jen jsem se pak zasmála, když jsem viděla články, s kým má randit Ondřej Sokol. Ale celkově mi některé ty vtipy připadaly příliš ostré, nehodné památky Karla Gotta, na kterého se tam vzpomínalo," sdělila Lucie Matušová eXtra.cz.

Bohuš Matuš reagoval s nadhledem

Bohuš Matuš už je na kritiku svého manželství s osmnáctiletou Lucií zvyklý, proto na narážky Ondřeje Sokola reagoval s naprostým klidem.

"Tu anketu nesleduju, tak ani nevím, že tam o nás mluvili. Jsem megastar, s tím musím počítat," řekl s nadsázkou. Proti pikantnímu humoru moderátora prý nic nemá.

"Mně to fakt nevadí. Sranda musí být. A když to lidi pobaví, proč ne. Ondřej Sokol je výborný moderátor i herec," dodal zpěvák.

Lucie si nenechala nic líbit