Bohuš Matuš a jeho Lucinka se budou zkrášlovat: Oba jdou na plastiku

Zdroj: Profimedia

Bohuš Matuš s manželkou Lucií se rozhodli zatočit s nedokonalostmi na svých tělech a oba míří pod kudlu plastických chirurgů. Zatímco muzikálový zpěvák podstoupí jen jeden zákrok, maminka jeho dcery Natálky do sebe nechá říznout rovnou dvakrát.

Manželé Bohuš Matuš a jeho o takřka dvacet let mladší manželka Lucie na sobě už delší domu pozorují několik vad na kráse, které chtějí napravit. Rozhodli se tedy, že se svěří do rukou odborníků, aby mohli dát nedokonalostem navždy sbohem. Lucie touží po plastice nosu, úpravu obličeje ale chce i Bohuš.

Dva zákroky

Největší změny se ale dočká právě zpěvákova manželka. Lucie totiž podle webu Expres během jedné narkózy podstoupí rovnou dva zákroky. „Čeká mě operace kýly plus budu mít plastiku nosu, protože jsem ve škole měla úraz. Nalomila jsem si nos a měla jsem z toho trochu nervy, protože nevypadá jako předtím,” postěžovala si maminka osmnáctiměsíční dcery Natálky, která by ovšem ráda podstoupila i jiný zákrok.

S kýlou už Lucie jednou na operaci byla, jenže ta se nepovedla úplně podle jejích představ a na břiše jí zůstala velká jizva. „Mám obrovskou ošklivou jizvu, které bych se chtěla zbavit, protože dokud jí mám, tak se asi v létě neobléknu do plavek,” prozradila manželka zpěváka, co ji ještě trápí.

Kruhy pod očima, vlasy a břicho

Bohuš Matuš se na druhou stranu rozhodl podstoupit zákrok, během kterého mu lékaři odstraní kruhy pod očima. I on si ale ale vědom i dalších nedokonalostí, které mu vadí. S těmi si chce však poradit po svém. „Já furt bojuji s břichem. Já jsem celkově hubený, ale roste mi břicho. Ale to budu muset vycvičit, na liposukci bych asi nešel,” prozradil muzikálový zpěvák, který by rád měl i vlasy. Je si ale vědom toho, že s tímto problémem už pravděpodobně nic nenadělá.

Bolesti způsobené operací se ani jeden z dvojice nebojí. Lucie o sobě tvrdí, že když zvládla porod, tak už zvládne všechno. Bohuš pak zase říká, že má posunutý práh bolesti a bolest prakticky nikdy necítí. Tak snad změny zevnějšku oběma manželům zvednou sebevědomí a budou se sami sobě více líbit.